‘As pessoas estão com medo’: os habitantes do Arizona temem a violência política à medida que as eleições se aproximam | Arizona

Chris Stein in Phoenix



PEarl Hubbard pegou algumas placas de jardim para Kamala Harris no discurso do vice-presidente em Phoenix, Arizonana tarde de quinta-feira, mas ainda não tinha certeza se correria o risco de exibi-los fora de sua casa, em uma cidade que fica em um dos territórios políticos mais disputados do país.

“Tenho medo de colocá-los”, disse Hubbard. “Enquanto dirigia… só vi um lugar que tinha uma placa (de Harris). Apenas não os veja. Acho que as pessoas têm medo de colocá-los.”

Depois que Joe Biden se tornou o primeiro democrata desde 1996 a vencer o estado há quatro anos, a capital e cidade mais populosa do Arizona, Phoenix, viu confrontos tensos entre autoridades locais e apoiadores de Trump, que acreditavam em suas afirmações infundadas de que a eleição foi roubada dele.

A poucos dias das eleições presidenciais de 5 de Novembro, Trump ainda se recusa a reconhecer publicamente a sua derrota em 2020, e já sugeriu que se perder este ano, ele mais uma vez alegará fraude. As alegações mudaram a vida de gabinetes eleitorais e secretários de estado anteriormente discretos em todo o país, uma vez que enfrentam regularmente ameaças, boatos e assédio, especialmente nos sete estados indecisos que deverão decidir as eleições.

Os nervos estão particularmente à flor da pele em Maricopa, o condado onde fica Phoenix, e que provavelmente decidirá se Harris ou Trump, que tem uma vantagem estreita nas pesquisas recentes, vencerá no Arizona.

Após a derrota de Trump no estado em 2020, seus apoiadores realizaram manifestações nas ruas de Phoenix. Desta vez, as autoridades eleitorais do condado de Maricopa planeje ter uma equipe do Swat e delegados do xerife montados prontos no prédio onde apuram as cédulas. Na semana passada, a polícia de Phoenix prendeu um homem por atear fogo a uma caixa postal que danificou algumas cédulas enviadas pelo correio, embora tenha dito que o suspeito disse que suas ações não tiveram motivação política.

No discurso de Harris em Phoenix na quinta-feira, o vice-presidente disse aos eleitores para se prepararem para “uma das eleições mais importantes da nossa vida” e criticou o ex-presidente por dizer que protegeria as mulheres “quer as mulheres gostem ou não”. Mas a questão do que os apoiantes do ex-presidente fariam se ele perdesse estava na mente dos participantes.

“Eu diria que definitivamente me preocupo com isso, já que ele não sofreu derrotas nas últimas eleições”, disse Bethany Hagen, 34 anos, enquanto esperava uma carona no estacionamento do anfiteatro onde Harris discursou.

Embora ninguém com quem o Guardian tenha falado tenha previsto a violência iminente, muitos reconheceram que a vida num estado indeciso tornava a participação, ou mesmo a discussão, sobre política uma experiência difícil.

“É difícil falar com as pessoas aqui”, disse Hagen, natural do Colorado que se mudou para o estado.

Stacey Stocks, moradora de Surprise, um subúrbio conservador de Phoenix, estava nervosa com a ideia de bater na porta de Harris em seu bairro, mas não encontrou problemas quando saiu. Mas Stocks, de 53 anos, continua preocupado com a possibilidade de Trump dizer algo para incitar os seus apoiantes e acredita que a melhor maneira de evitar isso é Harris vencer definitivamente.

“Eu realmente espero que a maioria das pessoas tenha ficado chocada com o que aconteceu em 6 de janeiro e realmente as tenha motivado, talvez desta vez, a sair e realmente votar”, disse ela. “Espero que isso seja um deslizamento de terra.”

Ruth Murphy, membro do comitê estadual do Partido Democrata, disse que começou a observar as placas políticas que exibe em casa todas as noites, depois que alguém roubou um lote anterior. Mas ela acredita que as autoridades do Arizona este ano estão mais bem preparadas para o que quer que as eleições possam trazer.

“Sei que isso pode acontecer, mas acho que com as experiências que tivemos no passado, estaremos mais preparados para isso, se acontecer”, disse ela.