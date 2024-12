Assembleia Nacional da Coreia do Sul vota pelo impeachment do presidente Yoon Suk-yeol | Notícias de política

Jess Cartner-Morley



EUO ano tem sido uma mistura de coisas, não é? Altos e baixos, digamos. Este é provavelmente o resultado mais positivo de 2024. Mas quando os tempos são difíceis, é mais importante do que nunca celebrar as pequenas vitórias. E para mim, uma das grandes alegrias deste ano foi redescobrir o brilho absoluto de ter uma calça que combina com tudo o que você realmente gosta.

O jornalismo do Guardian é independente. Ganharemos uma comissão se você comprar algo através de um link de afiliado. Saber mais.

Minhas calças largas favoritas foram minha estrela do norte este ano. Eles trabalham com tudo e fazem tudo funcionar. Uso-os com mocassins e com ténis e botins. Com camisetas no verão, com camisas na primavera e no outono, com suéteres agora.

Meu par favorito é da Jigsaw (já escrevi sobre meu amor pelas calças Jigsaw, desculpe repetir, mas é a verdade) e são pretos, pernas largas, com vinco na frente e presilhas para cinto. Descobri, por meio de tentativas e muitos erros, que é isso que funciona para mim.

Não sou alto e acho que calças retas ou largas ficam disformes em mim, a menos que tenham um vinco na frente. E um cinto é essencial para fazê-los sentar-se como eu quero que fiquem o dia todo, em vez de parecerem caídos depois de algumas horas. Os que tenho são antigos, mas os do Jigsaw Calças de lã japonesa Kemp Wide Leg são semelhantes.

Eu levo os meus sempre que viajo, porque eles me dão confiança de que o dia vai começar com o pé direito. Isso tudo, roupas podem fazer

Custam £ 220, o que parece um preço alto para uma roupa simples de uma marca que a maioria de nós consideraria de rua, mas são 100% lã de qualidade, o que não é fácil de encontrar hoje em dia. (Quando verifiquei pela última vez, eles foram reduzidos para £ 165.) Uma versão mais acessível é Calças de perna reta sob medida da M&S (£ 39,50), embora atualmente pareçam estar disponíveis apenas em vermelho brilhante. Eu realmente gosto do Par Reiss (£ 138) mostrado aqui também. E o cinto combinando faz com que eles se sintam bem unidos, não?

Suas calças preferidas podem ter um estilo totalmente diferente. Uma calça palazzo ou flare ou cargo. A questão é que quando você encontrar as calças que facilitam sua vida, você não vai querer largá-las. Arrumo os meus sempre que viajo, porque – tal como os saquinhos de chá Yorkshire Gold, que também levo – dão-me a confiança de que um dia vai começar com o pé direito, mesmo que mais tarde possa desmoronar. Isso as roupas podem fazer. Não é o princípio e o fim de tudo, mas também não é nada.

De qualquer forma. Depois de encontrar o par que te protege, é realmente muito irritante ter que abandoná-los em dezembro, que é a parte mais exigente de todo o calendário de se vestir. Na época das festas, todas as coisas que têm sido brilhantes nas suas melhores calças – a sua fiabilidade básica, a estabilidade fora do radar que torna possível usá-las cinco dias seguidos e com um aspecto diferente a cada vez – faz com que eles são complicados para sair.

Mas fazer um esforço não significa necessariamente tornar a vida difícil para você. Estamos acostumados com roupas de festa que dão muito trabalho. Mas permita-me compartilhar uma sabedoria arduamente conquistada que acabei descobrindo, que a temporada de festas é igualmente divertida e muito menos chata, uma vez que você descubra algumas fórmulas de roupas de baixo impacto.

Isso é mais importante à medida que você envelhece, eu acho. Meu apetite por ficar fora até tarde em uma noite escolar não é mais o que costumava ser, mas ocasionalmente sou obrigado a comparecer. Isso soa familiar?

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Declaração de moda Estilo, com substância: o que realmente está em alta nesta semana, um resumo do melhor jornalismo de moda e seus dilemas de guarda-roupa resolvidos Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Nesse caso, proponho basear uma roupa de festa em suas calças favoritas: troque seus mocassins grossos por saltos pontudos; sua blusa para um colete justo ou um body elegante; sua bolsa de trabalho por algo mais leve. Manter as calças vestidas torna o retorno mais rápido e simples. (Não depile as pernas ou procure meia-calça sem escorregões.) Você não precisa usar vestido de princesa se não quiser. Suas calças, como a Cinderela, irão ao baile.

Cabelo e maquiagem: Sophie Higginson usando Davines e L’Oreal. Assistente de estilo: Sam Deaman. Modelo: Claudia da Milk. Top de veludo, £ 78, Reiss. Calças, £ 138, Reiss. Brincos de argola, £ 85, e bolsa, £ 265, ambos Lulu Guinness