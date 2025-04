Atrizes brasileiras se unem em campanha contra o etarismo: “vida enorme pela frente”

O diagnóstico é rápido e preciso é tido como uma ferramenta crucial para intervenção precoce.

Gênio da tecnologia

O impacto da invenção foi tão grande que autoridades como o Ministro-Chefe de Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu, e o Vice-Ministro-Chefe, Pawan Kalyan, elogiaram publicamente o garoto.

“Este garoto de 14 anos tornou a detecção de problemas cardíacos mais fácil!”, disse Naidu nas redes sociais.

Além do talento precoce, Siddharth também se destaca como o mais jovem profissional certificado em IA do mundo.

Com pouco mais de uma década de vida, ele acumula certificações da Oracle e ARM, gigantes do setor.

Impulsionar criatividade

O caso do jovem indiano acendeu um grande debate nas redes: como impulsionar a criatividade e a inovação em crianças?

Segundo o Child Mind Institute, um dos caminhos mais fáceis é expor as crianças às palavras.

A linguagem e as habilidades cognitivas dos pequenos são maximizados por meio da leitura, por exemplo.

Outra dica é incentivar os interesses deles. Ofereça atividades e materiais que sejam relevantes para os filhos.

Além disso, reserve um tempo para brincadeiras criativas ou atividades de lazer que estimulem a imaginação ou a curiosidade.

O jovem foi recebido por autoridades da Índia:

