Bayer Leverkusen x Stuttgart – Palpite da Bundesliga 24/25

Um ataque com mísseis russos na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, atingiu um local usado por policiais, matando pelo menos um oficial superior e ferindo outras 30 pessoas, disse a polícia.

Quatro civis estavam entre os feridos no ataque no final da tarde de sexta-feira, informou um comunicado da polícia nacional no aplicativo de mensagens Telegram. Ele disse que mísseis S-300 foram implantados pelas forças russas.

“Hoje, o inimigo russo atacou uma delegacia de polícia no centro de Kharkiv com dois mísseis, matando um policial”, escreveu Ivan Vygivsky, chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, no Facebook, nomeando o falecido como coronel da polícia, Andriy Matviyenko.

Ele postou fotos mostrando uma enorme cratera ao lado de uma pilha de escombros que sobrou do prédio. Em outra foto, um policial estava com a cabeça enfaixada e sangue no rosto.

Fotos postadas no Telegram por Oleh Syniehubov, governador da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, mostraram equipes de resgate vasculhando montes de escombros.

Syniehubov disse que alguns dos policiais feridos estavam em estado grave. Ele disse que um ataque à cidade no início do dia danificou um prédio de apartamentos e várias casas particulares.

Kharkiv, uma cidade de 1,1 milhão de habitantes, fica a cerca de 30 km (menos de 20 milhas) da fronteira e continua sendo um alvo frequente de ataques aéreos russos. Na quarta-feira, uma bomba guiada pela Rússia atingiu uma residência de vários andares, matando três pessoas.

A cidade permaneceu nas mãos dos ucranianos durante o avanço inicial malsucedido das forças russas sobre a capital, Kiev, após a invasão de fevereiro de 2022. Mas Moscovo tem utilizado cada vez mais poderosas bombas planadoras para atacar posições ucranianas ao longo da linha de contacto de 1.000 quilómetros (600 milhas) e atacar cidades a dezenas de quilómetros da linha da frente.

US$ 425 milhões em ajuda militar dos EUA

O ataque de sexta-feira ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram um adicional de 425 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia, enquanto Kiev se prepara para enfrentar as forças russas reforçadas por tropas norte-coreanas.

Kyiv está enfrentando novas incertezas em meio a relatos de milhares de Norte-coreano soldados destacados para a Rússia estão a aproximar-se da fronteira com a Ucrânia. Cerca de 8 mil estão se preparando para se juntar à luta da Rússia contra as tropas ucranianas nos próximos dias, segundo autoridades dos EUA e da Ucrânia.

Durante uma visita a Kiev na semana passada, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que mais ajuda militar estava a chegar à Ucrânia, e em breve.

Este novo pacote de ajuda inclui armas que serão retiradas dos arsenais existentes dos EUA, incluindo interceptores de defesa aérea para sistemas nacionais avançados de mísseis terra-ar, munições para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade e artilharia de 155 mm, e veículos blindados e armas antitanque.

“Os Estados Unidos continuarão a trabalhar… para satisfazer os requisitos urgentemente necessários do campo de batalha da Ucrânia e para se defender contra a agressão russa”, disse o Departamento de Defesa dos EUA num comunicado.

O pacote de ajuda anunciado pelo Pentágono na sexta-feira eleva o montante total da assistência militar que os EUA forneceram à Ucrânia desde a invasão russa em 2022 para 60,4 mil milhões de dólares.