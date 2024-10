Brasileiros resolvem problema de matemática sem solução há 124 anos

Equipes de resgate usam uma retroescavadeira para procurar corpos sob os escombros após um deslizamento de terra em Talisay, província de Batangas, Filipinas, sábado, 26 de outubro de 2024. AARON FÁVILA/AP

Após a passagem da tempestade tropical Trami, o número de mortos aumentou para pelo menos 100 nas Filipinas no domingo, 27 de outubro, com as equipes de resgate ainda tentando encontrar mais de trinta pessoas desaparecidas. após inundações causadas por inundações torrenciais. Um relatório anterior, realizado pela Agence France-Presse (AFP) com base em números das autoridades locais, relatou 97 mortes.

A tempestade Trami atingiu a ilha principal de Luzon a partir de quinta-feira, deslocando quase meio milhão de residentes devido às inundações causadas pelas chuvas, devastando centenas de localidades no norte das Filipinas.

Pelo menos 36 pessoas ainda estão desaparecidas, anunciou a Agência Nacional de Desastres no domingo. “Um número maior é possível nos próximos dias, já que as equipes de resgate agora podem chegar a locais anteriormente isolados”disse Edgar Posadas, diretor do gabinete de proteção civil, à AFP.

Afogamentos e deslizamentos de terra devastadores

A polícia da região oeste de Luzon, Bicol, mais atingida, registrou 38 mortes, a maioria delas por afogamento. Na província de Camarines Sur, que faz parte da região, “muitos habitantes” ainda estavam presos nos telhados e andares superiores de suas casas no domingo, segundo o diretor da Polícia Regional de Bicol, Andre Dizon.

Em Batangas, a duas horas de carro ao sul da capital, o número de mortos subiu para 55, atribuídos principalmente a deslizamentos de terra, segundo o chefe da polícia provincial, Jacinto Malinao. Na província de Cavite, entre Batangas e Manila, duas pessoas morreram eletrocutadas e afogadas, segundo a polícia. A polícia, a guarda costeira e uma equipe de mergulho marinho estão procurando uma família de sete pessoas no Lago Taal, na província de Batangas, no domingo.

As Filipinas são regularmente atingidas por tempestades ou tufões, causando danos e dezenas de mortes todos os anos. Mas as tempestades na região Ásia-Pacífico estão a formar-se mais perto da costa, intensificando-se mais rapidamente e durando mais tempo em terra devido ao aquecimento global, dizem os especialistas.

