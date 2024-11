Cabo de faca de gladiador encontrado em Tyne ‘reflete a disseminação da cultura romana de celebridades’ | Arqueologia

O partido do novo presidente de tendência marxista do Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake assumiu uma liderança aparentemente incontestável, mostraram os resultados do órgão de pesquisa da ilha do Oceano Índico na sexta-feira.

A coligação de Dissanayake, o Poder Popular Nacional (NPP), deverá obter a maioria numa eleição antecipada.

Depois de vencer as eleições presidenciais em Setembro, Dissanayake procura um mandato para as suas políticas destinadas a aliviar a angústia entre os pobres num país que tem sido devastado pela pobreza nos últimos anos.

A coligação de Dissanayake tinha apenas três dos 225 assentos do parlamento antes das eleições de quinta-feira, o que o levou a dissolvê-la e a procurar um novo mandato.

O NPP conquistou 52 assentos, recebendo quase 62% ou 5,4 milhões de votos nas eleições de quinta-feira, colocando-os no caminho para a maioria no parlamento, mostraram os últimos resultados no site da Comissão Eleitoral do Sri Lanka.

‘Esperamos um mandato’, diz Dissanayake

“Vemos isso como um ponto de viragem crítico para Sri Lanka. Esperamos um mandato para formar um parlamento forte e estamos confiantes de que o povo nos dará esse mandato”, disse Dissanayake após votar na quinta-feira. “Há uma mudança na cultura política do Sri Lanka que começou em setembro, que deve continuar .”

O partido Samagi Jana Balawegaya do líder da oposição Sajith Premadasa conquistou 13 cadeiras e cerca de 19% dos votos apurados. Apoiada pelo anterior presidente Ranil Wickremesinghe, a Nova Frente Democrática conquistou dois assentos.

Pouco mais de 17 milhões de cidadãos tinham direito a voto no Sri Lanka. Um número recorde de 690 partidos políticos e grupos independentes participaram nas eleições em 22 distritos.

Um estranho político num país dominado por partidos familiares durante décadas, Dissanayake apoia políticas de combate à pobreza, tais como medidas mais amplas de assistência social e corrupção.

