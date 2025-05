Cadela adota filhotes de gato e dá de mamar para eles no interior de MG; vídeo fofo

Definitivamente, mãe é quem cria…Assim essa cadela, que nunca engravidou e adota quatro filhotes de gato. Eles agora mamam sem parar. E o melhor é que ela se comporta realmente como mãe do trio.

O vídeo que registra a cena é do Júnior Souza, tutor dos animais. Ele e a mulher Ínglide Cristina moram em Inhapim, distrito de Novo Horizonte, Minas Gerais.

Os gatinhos escolheram a cadela como mãe e ficam com ela o tempo todo. Não se sabe o que aconteceu com a mãe biológica, mas a cena repleta de ternura está conquistando as redes sociais. Assista abaixo.

Comportamento natural entre os animais

Especialistas afirmam que é natural entre animais de espécies diferentes haver esse tipo de “adoção”.

Segundo veterinários, a cadela passou a ter leite porque houve um estímulo com os filhotes para isso ocorrer. Se é lindo em humanas, em animais também.

A liberação do hormônio prolactina é o que provoca a produção de leite, e isso pode ocorrer por uma pseudogestação, como o contato com os filhotes ou até por uma forte habilidade materna do animal.

Muitos cuidados dos humanos

Especialistas advertem sobre eventuais riscos de infecção nas mamas da cachorrinha e cuidados com os gatinhos, segundo o G1.

Por isso, a família do Júnior e da Ínglide segue atenta aos cuidados com a mãe adotiva e os filhotes.

Ciência à parte, a mamãe parece bem confortável e os filhotinhos, então, nem se fala.

Veja mais fotos deles:

A cadela que jamais deu à luz, adota e amamenta quatro filhotes de gato, em Inhapim, MG. Foto: G1//www.instagram.com/embed.js







