Resgatados cinco pescadores que ficaram 55 dias à deriva no mar

A cozinha pode ser o começo de um novo futuro para jovens. Pensando nisso, a Nestlé está com vagas abertas para um curso gratuito de gastronomia voltado para quem está dando os primeiros passos no mercado de trabalho.

Ao todo, são 1.200 vagas para jovens entre 18 e 29 anos, com prioridade para estudantes de escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social. O curso é dividido em duas etapas: a primeira, totalmente on-line, com mais de 50 horas de conteúdo, e a segunda, presencial, voltada aos 80 alunos com melhor desempenho na fase remota.

As inscrições foram prorrogadas até 18 de maio e podem ser feitas de forma simples pelo site do programa. Além de um certificado de participação, os inscritos ganham a chance de aprender com profissionais experientes e cozinhar em cozinhas reais.

Como funciona

A formação inicial, on-line, vai oferecer 14 módulos.

Entre os temas, estão panificação, confeitaria, chocolateria, nutrição, sustentabilidade, empreendedorismo e combate ao desperdício de alimentos.

Os 80 alunos com maior destaque vão ser convidados para as aulas presenciais.

Essas aulas ocorrem em cozinhas profissionais. Neste ano, além das turmas em São Paulo, o curso também vai ter aulas práticas no Rio de Janeiro, no Refeitório da ONG Gastromotiva.

Inscrições prorrogadas

Toda a iniciativa é voltada para jovens de 18 a 29 anos que sonham com uma carreira na gastronomia.

Não é preciso ter experiência anterior na área, basta ter vontade de aprender a transformar a própria história.

Clique aqui para se inscrever até o dia 18 de maio.

Mercado de trabalho

E o Yocuta vai além das receitas e técnicas culinárias.

A proposta é inspirar, capacitar e conectar os jovens com o mercado de trabalho.

Para Caroline Barbosa, vencedora da edição 2024, o programa teve um impacto enorme na trajetória dela.

“O programa foi uma abertura de horizontes para minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer outros jovens, fui inspirada pelas histórias dos chefs e conquistei o primeiro lugar, algo que jamais imaginei. Hoje continuo estudando gastronomia e trabalhando como chef em uma empresa que atende o setor aéreo”, disse em entrevista à Exame.

O programa Yocuta é 100% gratuito e ajuda jovens que estão entrando ou precisam de apoio na profissão. – Foto: Nestlé







