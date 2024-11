Campanha distribui R$ 196 mil para causas de prêmio – 12/11/2024 – Folha Social+

Gabigol durante Atlético MG x Flamengo, na final da Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte, na tarde do último domingo, 10. Foto: NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o principal personagem da conquista flamenguista da Copa do Brasil, no último domingo, 10. Não apenas pela atuação decisiva no jogo de ida, com dois gols no Maracanã, como também pelo anúncio de sua saída do Rubro-Negro em 2025, o que pegou torcedores, colegas de equipe e dirigentes do Flamengo de surpresa, após o triunfo sobre o Atlético-MG.

Nos bastidores, o anúncio deixou um ‘sabor amargo’ na boca da diretoria, que optou por afastar o atacante no próximo jogo do Flamengo, uma ‘final reeditada’ contra o Atlético-MG, no Maracanã, desta vez pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 13.

Em nota, o clube confirmou que Gabigol não está relacionado para o jogo e que os próximos passos serão definidos em reuniões entre Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e o estafe do jogador.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro”.

“A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro”, publicou o Flamengo em uma nota no X.

Gabigol respondeu ao posicionamento em suas próprias redes sociais, afirmando que a decisão foi ‘unilateral da direção do clube’ e provocou, dizendo que estará presente no jogo contra o Galo, mas junto da torcida, na arquibancada norte do Maracanã.

“Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã”, escreveu o jogador.





Gabigol celebra conquista do penta da Copa do Brasil pelo Flamengo Foto: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Saída de Gabigol

A Copa do Brasil de 2024 foi o 13º título conquistado por Gabigol em 16 finais disputadas com a camisa Rubro-Negra. Após a vitória, o atacante foi enfático ao revelar sua saída do clube a partir da próxima temporada e teceu críticas ao técnico Tite.

“Essa foi minha última final. Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também”, declarou o jogador em entrevista à TV Globo logo após a conquista.

Na comemoração, o jogador reconheceu que foi um ano complicado e criticou Tite. Os dois nunca tiveram um bom relacionamento: “Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim.”

Marco Braz confirmou que o futuro de Gabigol será no Cruzeiro. “É uma coisa mais natural do mundo, faltam dois meses para acabar o contrato dele. Vejo com maior naturalidade do mundo ele buscar novos ares e que tenha boa sorte na carreira. Eu era sabedor desde sempre, até porque eu conheço o mercado, que tinham alguns clubes. Como teve o Palmeiras, podem até não confirmar, mas como teve o Palmeiras, o Corinthians lá atrás, e agora teve o Cruzeiro”, declarou o dirigente em entrevista após o título.

Apesar da negociação com o Cruzeiro, o jogador evitou confirmar qual será o seu futuro: “Vou curtir esse momento até 31 de dezembro. Até lá sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida. Então agora eu vou aproveitar.”