Candidato à deputado estadual, Moisés Diniz segue na campanha sorridente e esperançoso

MOISÉS DINIZ: “MANDATO POR UM ACRE CADA VEZ MAIS HUMANO”

O professor, escritor e ativista politico-social Moisés Diniz, candidato a Deputado Estadual, apresenta propostas para o desenvolvimento de seu mandato e pede mais sugestões da população

– Vamos negociar e aprovar preços mais baixos das passagens aéreas para os quatro municípios isolados;

– Priorizar cursos universitários para os municípios isolados e aldeias indígenas, que comecei em Brasília e ninguém deu sequência ao meu trabalho;

– defender a aprovação de bolsas universitárias para jovens indígenas e dos municípios isolados poderem estudar na capital;

– propor a criação do ENEM INDÍGENA, com vagas exclusivas para as aldeias indígenas da Amazônia;

– defender que seja dobrado o valor do Bolsa Família para os municípios de fronteira;

– mobilizar pela criação do FUNDEB AZUL, para vir mais recursos por aluno autista;

– lutar para que seja aprovada a minha lei: que autoriza a criação de cooperativas de consumidores, pra comprar gás de cozinha nos países de fronteira;

– criar escolas-presídios, pra dar uma oportunidade a quem quer voltar pra casa e em paz, com condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho;

– criar em lei um GRUPO DE TRABALHO pra revisar todos os Planos de Carreira dos Servidores Públicos;

– Criar o Programa OCA ITINERANTE, pra levar serviços de cidadania plena a todos os municípios do Acre;

– criar uma ZAC (Zona de Administração Compartilhada), entre Tarauacá e Feijó (após o Acaraú), que tenha: Campus da UFAC, Hospital Regional, Presídio Agrícola, Aeroporto Internacional, OCA Regional;

– implantar um Campus da UFAC entre Plácido de Castro e Acrelândia;

– negociar nos Ministérios da Saúde, Educação e Itamaraty, para que os hospitais e UPAS do Acre sejam usados por estudantes brasileiros de MEDICINA na BOLÍVIA (na fronteira);

– apoiar criação de Cooperativas de Mulheres e Jovens desempregados para garantir produção de bens e serviços e gerar emprego;

– garantir trabalho nos presídios, garantindo renda para suas famílias aqui fora e remissão de pena;

– levar a RODOVIÁRIA de volta pra Cidade NOVA, pra levantar a economia local (comércio, hotéis e restaurantes) e transformar a rodoviária atual na OCA DO SEGUNDO DISTRITO;

– aprovar emenda constitucional e definir prazo para que o Acre não tenha mais do que 10% de contratos provisórios de Professores, os demais 90% devem ser de Professores EFETIVOS;

– realizar sessão especial da ALEAC pra debater, com a bancada federal, a criação de cursos universitários para os MUNICÍPIOS;

– realizar sessão itinerante na CIDADE DO POVO, pra discutir sua reestruturação habitacional, ampliação e infraestrutura social e oportunidades de emprego;

– criar o cargo de SUBPREFEITURA para a CIDADE DO POVO, vinculada à Casa Civil do Governador;

– organizar e mobilizar um Programa de instalação de ÁGUA potável nas comunidades isoladas e aldeias indígenas;

– trabalhar pela construção do PALÁCIO DA EDUCAÇÃO e de uma Escola de Formação do Magistério e Gestão Escolar.

Peço que os nossos internautas apresentem NOVAS sugestões.