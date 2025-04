Cãozinho faz ensaio fofo para foto do RG Animal e encanta seguidores

Juliana Andrade, de 13 anos, foi de uma coragem impressionante. Diagnosticada com autismo nível 1, a adolescente reuniu a turma da escola e fez um desabafo sobre a condição especial. Com a sala lotada, ela se sentou na mesa da professora e descreveu em detalhes o que é o TEA (transtorno do espectro autista) e os sentimentos que tem.

Aluna do 8º ano, Juju estuda em Marabá, a 485 quilômetros de Belém, no Pará. A mãe postou nas redes sociais a revelação da filha e emocionou internautas e seguidores. Houve, inclusive, adultos que se reconheceram nas palavras da adolescente, outros sensibilizados se viram em muitas pessoas queridas semelhantes. Assista abaixo.

“Uso o abafador porque o barulho de vocês me incomoda”, afirmou Juju com a voz de choro entre a emoção e a dificuldade de descrever o que vive. “Às vezes, as pessoas dizem que eu sou doida”, acrescentou a menina sobre o transtorno que, por enquanto não tem cura, mas com o diagnóstico, é possível tratar e evitar avanços.

Internautas e seguidores se emocionam

Nas redes sociais, Juliete, mãe da Juliana, e a adolescente resolveram liderar movimentos de esclarecimentos sobre o diagnóstico de autismo. Hoje participam de congressos, conferências e muitos debates. “Parabéns pela coragem de falar Juju. Também sou autista com TDAH”, afirmou uma jovem.

Seguidores aplaudiram a coragem da menina, que se colocou diante dos colegas, e explicou o que vive. “Eu vendo o vídeo emocionada pela coragem dessa menina de falar e expressar tudo que sente”, elogiou uma seguidora.

“Também sou autista e estamos juntas nessa jornada viu. Saiba que somos muito inteligentes e capazes. Muito feliz de ouvir seu testemunho, pois as pessoas tem que saber o que sentimos pra parar de nos julgar e fazer bullying com os autistas”, ressaltou uma internauta.

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos.

Porém, essas características se manifestam de diferentes formas e intensidades, dependendo de cada indivíduo.

Apesar das controvérsias, a classificação que predomina é gradações do transtorno, alguns chamam de nível, outros estágio, variando do 1, que é o mais leve ao 3, que precisa mais cuidado e costuma ter dificuldade de verbalização e contato visual prolongado.

A adolescente ao lado dos pais que dão muito apoio e passaram a compreender a Juliana melhor após o diagnóstico de autismo, uma condição, e o desabafo que ela fez. Fiti: @ julietefs_andrade

Impressionante a coragem da Juju ao se colocar diante da turma inteira:





