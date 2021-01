Cheia do Rio Juruá chega a 13,30 metros e alcança 20 mil pessoas

O Rio Juruá amanheceu nesta segunda-feira, 11, marcando 13,30 metros, alcançando 9 bairros e localidades e atingindo cerca de 20 mil pessoas. No último sábado, o manancial estava com 13,24 metros e a tendência é que o rio continue em estado de elevação. Segundo a Defesa Civil, a retirada de famílias sempre se acontece a partir do momento que o rio atinge o nível de 13,40 metros.

O fornecimento da energia elétrica foi novamente suspenso pela Energisa nos bairros Miritizal, Lagoa, Olivença e Estirão do Remanso.

O coordenador da Defesa Civil, José Lima, cita que apenas 5 famílias foram retiradas para a casa de parentes. Segundo o Plano de Contingência, que foi reformulado por causa da pandemia de coronavírus, quando houver necessidade, as primeiras famílias serão levadas para 40 imóveis por meio de aluguel social. Em seguida, serão usados os espaços públicos. “A prefeitura disponibilizou todas as escolas do município para servirem como abrigos para as famílias e os ginásios também serão utilizados. Vamos ter mais abrigos do que em enchentes anteriores, para evitar aglomeração”, explica Lima.

No sábado, o prefeito Zequinha Lima esteve nas áreas alagadas, determinou o monitoramento da situação e deixou a equipe em alerta para o caso de necessidade de atendimento às famílias atingidas pela enchente.