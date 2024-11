Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Kaja Kallas, alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e vice-presidente indigitada da Comissão Europeia, durante a sua audição no Parlamento Europeu, em Bruxelas, em 12 de novembro de 2024. VIRGÍNIA MAYO/AP

Irá Bruxelas desistir definitivamente de ter uma voz única no Médio Oriente? Enquanto os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) se reúnem na segunda-feira, 18 de novembro, pela última vez sob a presidência de Josep Borrell, a guerra que Israel está a travar em Gaza e no Líbano estará no menu das discussões. No entanto, já se coloca a questão da orientação da União Europeia nesta questão tão complexa e inflamável quando o espanhol se retira e abandona o seu lugar, no dia 1é Dezembro, em Kaja Kallas.

Que linha a estoniana Kaja Kallas conseguirá incorporar na região? Ao percorrer as capitais – esteve em Paris na sexta-feira, 15 de Novembro – para identificar os meios para a Europa influenciar ainda mais o conflito em curso, deu raras pistas delineando uma política que está muito atrasada em relação à liderada pelo socialista espanhol no região.

Um apelo à “contenção”

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada após os ataques mortais do Hamas em 7 de Outubro de 2023, os Vinte e Sete tiveram a maior dificuldade do mundo em encontrar uma linha comum. Os europeus acabaram por concordar em lembrar que Israel tem o direito de se defender, dentro dos limites do respeito pelo direito humanitário internacional. Da mesma forma, depois de muitas trocas, eles concordaram em exigir um cessar-fogono momento completamente sem efeito.

O 12 de novembro, durante a sua audiência perante o Parlamento EuropeuKaja Kallas permaneceu muito evasiva sobre o caminho a seguir na região. Ela ligou para “contenção” as partes em conflito, sem uma palavra sobre as violações documentadas do direito humanitário por parte do governo israelita. Da mesma forma, apenas garantiu que trabalhará para pôr fim a este conflito, no quadro da solução de dois Estados.

Durante a mesma audiência, a antiga líder estónia reiterou o seu desejo de cooperar estreitamente com os Estados Unidos em questões importantes. No entanto, a futura administração norte-americana, que o Presidente eleito Donald Trump está em vias de constituir, está a demonstrar o seu claro apoio ao governo de Benjamin Netanyahu. O futuro embaixador americano em Israel, o evangélico Mike Huckabee, garantiu em 13 de novembro que, mesmo que não fosse o responsável por determinar a política de Trump, seria possível uma anexação da Cisjordânia durante o segundo mandato de Trump… alinhamento com o americano posição significaria uma renúncia definitiva a qualquer ambição europeia na região, que muitos Estados-Membros não pretendem apoiar, a começar pela Irlanda, Espanha ou França.

