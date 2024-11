Coco Gauff x Zheng Qinwen: decisão do título das finais do WTA – ao vivo | Finais WTA

Primeiro Zheng Qinwen, então Coco Gauff ambos de mãos dadas com um mascote. Gauff usando fones de ouvido, Qinwen não. Ambos estão em roxo – a menos que sejam as luzes

Muita conversa sobre o forehand de Gauff. Ela mudou de time, se separando de Brad Gilbert após o Aberto dos Estados Unidos e unindo forças com Matt Daly. Desde então, ela vem subindo no ranking – e o forehand tem sido um dos principais pontos de discussão.

Esta foi a opinião de Tumaini Carayol sobre as finais do meio da semana.

Preâmbulo

Boa tarde! Bem-vindo à final do WTA em Riade – uma batalha de jovens brilhantes, entre os EUA Coco Gauff (20), que está terminando a temporada em alta, e o carismático medalhista de ouro olímpico Zheng Qinwen (22) – cujo histórico desde a derrota em Wimbledon tem sido surpreendente, vencendo 31 das 36 partidas e conquistando dois títulos, além do triunfo em Paris. Ela está jogando sua primeira final do WTA, a segunda jogadora chinesa depois de Li Na.

As finais do WTA são o maior torneio fora dos Slams, com mega dólares -12 milhões de dólares – disponíveis como cortesia dos sauditas e das suas tentativas de comprar o ténis juntamente com grande parte do resto do desporto. Esta é a primeira vez que um torneio feminino é realizado no Reino e tem prosseguido apesar da inquietação – com promessas tanto da WTA como da Arábia Saudita de que será uma força para o bem. No momento, os jogadores estão concordando e felizes com o andamento das coisas – mas Chris Evert e Martina Navratilova consideraram “um retrocesso” para o jogo.

O jogo começa às 16h aproximadamente GMT.