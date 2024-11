Com MC Daniel, lendas do futebol brasileiro e artistas, evento solidário arrecada alimentos para entidades do Acre

Tácita Muniz



Diversos artistas, atletas e representantes do governo do Acre entraram em campo na noite desta terça-feira, 26, para mais um espetáculo memorável no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Desta vez, a estrela principal foi a solidariedade. Com times formados por lendas, o jogo solidário MC Daniel, Marcão e Amigos deu um drible na fome e foi exemplo de amparo e defesa das pessoas.

O ingresso para o evento era dois quilos de alimento não perecível, que serão doados a entidades de acolhimento do estado. Ainda na tarde desta terça, a vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social, Mailza Assis, recebeu parte da equipe, liderada pelo ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e destacou a importância do evento.

“Agradecer de coração esse gesto de humanidade, de carinho com o Acre, e receber vocês aqui hoje é para a gente uma satisfação enorme”, afirmou.

Um dos mais esperados pelo público era o cantor de funk MC Daniel, que veio ao Acre pela segunda vez: “Tô muito feliz de estar aqui, honrado, porque é um público muito receptivo, carinhoso, e é uma honra estar ao lado de caras que parece que nem existem. Queria agradecer a todos que vieram para a gente ajudar a pautar cada vez mais esse tipo de ação”.

Sobre a corrente de solidariedade criada pelo jogo, entende que é uma forma de unir atletas e artistas de renome em prol da população. “Todo mundo pode mudar um pouco a vida de alguma pessoa. A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro, porque, aos olhos do Pai, somos todos irmãos”, disse.

Unidos para o bem

Um dos organizadores do evento, Marcos Diniz, conhecido como “Marcão”, explicou que o evento é promovido desde 2019 e chega a sua quinta edição com mais gente envolvida, resultando em uma parceria de sucesso, que envolve o governo.

“A gente vai chamando ex-atletas, artistas, jogadores de renome, como o Marcelinho Carioca, e o objetivo principal é jogar para arrecadar alimentos e ajudar a população que mais precisa”, disse, ao afirmar que, parcialmente, foram arrecadadas oito toneladas de alimentos.

Marcão destaca ainda que o principal objetivo é abrir os olhos das pessoas para colaborar com uma campanha que pretende auxiliar muitas famílias em situação de fragilidade social. “É tentar melhorar a vida das pessoas, o sofrimento daqueles que não têm o que comer. Nós, que viemos de família humilde, sabemos a real necessidade dessa ajuda”, enfatizou, adiantando que pretende trazer, em julho do ano que vem, Ronaldinho Gaúcho.

O titular da Secretaria de Estado de Esporte (SEE), Ney Amorim, falou da parceria importante entre governo e iniciativa privada, para que mais pessoas sejam alcançadas por projetos como esse.

“Tivemos casa cheia no jogo do Flamengo, com 13 mil quilos de alimentos e brinquedos arrecadados, e agora esse jogo com artistas, em parceria com o Marcão. A ideia é arrecadar mais alimentos para doar no fim do ano e estou muito feliz pela aliança do nosso governo com os empresários, o que proporciona momentos como este. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, por estar criando momentos importantes no esporte acreano”, observou.

Amorim lembrou ainda que esse tipo de evento destaca o Acre no circuito nacional, chamando os olhares para o estado e mostrando que pode ser protagonista também quando o assunto é esporte.

“Temos hoje aqui artistas de todo o Brasil, e, sem sombra de dúvida, isso vai ser divulgado em nível de Brasil e do mundo. A nossa ideia é termos a Arena assim: sempre com a torcida e grandes eventos”, disse.

Lendas e novos talentos

Os times reuniram artistas de todas as gerações. Lendas do esporte, criadores de conteúdo, cantores e humoristas. Alex Dias, ex-jogador, contou que sempre faz questão de marcar presença e fazer um golaço de solidariedade.

“É importante para ajudar quem precisa. Acho que, desde quando parou de jogar, a gente faz esse tipo de evento. Muito bom vir a Rio Branco e fazer essa grande festa. Acho que quem ganha com isso são as pessoas que vão receber os alimentos e também ter a oportunidade de nos ver pessoalmente, já que muitos nos conhecem só pela televisão”, ressaltou.

Túlio Maravilha, que contabiliza em sua carreira mais de mil gols, disse que sempre é uma satisfação poder voltar ao Acre, ainda mais quando a causa é nobre. Sua expectativa é que, no ano que vem, na sexta edição do evento, possa marcar presença novamente.

“Nossa missão é trazer alegria para o povo e para essa garotada que não viu a gente jogar nos bons tempos e trazer alegria no futebol e na arte. É disso que o Brasil está precisando. Aqui vai ser futebol raiz, de verdade, quem não viu o futebol alegre, o futebol pentacampeão, vai ter um gostinho hoje”, prometeu.

O time de MC Daniel ganhou de 8 a 5 do time de Marcão. Autor de três gols nessa disputa, Marcelinho Carioca comemorou.

“Foi o jogo da solidariedade, mas, dentro de campo, você quer fazer gol e as melhores jogadas. As duas equipes contribuíram com os alimentos para essa festa, e a gente vê que é um governo que apoia, que realmente investe em pessoas, na solidariedade e estamos muito orgulhosos por isso”, atestou.

Nascido em Feijó e morando atualmente em Belo Horizonte, Luis Taumaturgo, conhecido como Luis Acre e com mais de um milhão de seguidores no Instagram, entrou em campo com a bandeira do estado e falou da honra de jogar com grandes ídolos.

“Maneiro demais ver a mobilização de todo mundo, veio muita gente de outros estados para fazer um evento da hora e conseguir arrecadar alimentos para as pessoas mais carentes. Então, está sendo incrível, muito mais voltar aqui depois das coisas que estão dando certo, então só tenho a agradecer a Deus mesmo”, relatou.

Torcida organizada

Os olhos do jovem Aureliano dos Santos estavam atentos ao jogo e ao seu ídolo: “Vim para ver o MC Daniel, sou fã dele. Tô achando demais, porque não tinha visto nunca pessoalmente e ainda mais aqui na Arena”.

Marcos Vinicius de Andrade acompanhou o primo e não perdeu tempo para ver Luis Acre jogar. “Sou fã dele e vim também para ajudar os outros também, porque é importante não pensar só em si”, destacou.

Já Vinicius Lima disse que realizou o sonho de ver MC Daniel de perto e também Toninho Tornado: “Quero tentar tirar uma foto e estou esperando por isso”.

O contador Adonay Marçal foi com os dois filhos para a arena e aprovou a iniciativa. “Muito legal um evento que traz jogadores de times brasileiros, porque incentiva ainda mais as crianças que fazem escolinha de futebol e conseguem ver esses ídolos para se inspirar. Como o meu filho, Luiz Felipe, de 9 anos, que está aqui gritando, torcendo e fazendo algo que ele só via pela TV. Um evento muito legal para trazer a família e passar um tempo de lazer com eles”, opinou.

