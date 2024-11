Com presença do governador, Segurança Pública encerra especialização de agentes e reforça compromisso com qualificação dos servidores

Miguel França



O governo do Acre participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 29, apresentando iniciativas pioneiras em governança ambiental e estratégias de adaptação climática. Os painéis terão destaque para captação de recursos e resiliência, consolidando o estado como referência na preservação da Amazônia.

Na COP 29, o Acre se destaca com dois painéis que evidenciam sua trajetória e inovação na governança climática. No painel “A Experiência do Estado do Acre na Implementação e Captação de Recursos de REDD+”, marcado para 12 de novembro, o governo vai detalhar como consolidou uma estrutura robusta para captar e executar recursos nacionais e internacionais. O estado atrai investimentos de instituições como Banco Mundial, BNDES e Banco Alemão KfW, além de ter obtido aproximadamente 98 milhões de reais do Fundo Amazônia, reafirmando seu protagonismo na luta contra as mudanças climáticas.

Já em 14 de novembro, também às 10h30, o segundo painel, “Acre+Resiliente: Estratégias Estaduais de Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas”, abordará as ações voltadas para a resiliência climática. A discussão terá foco em políticas que promovam a sustentabilidade e adaptação da população local aos desafios do aquecimento global, preservando a biodiversidade e qualidade de vida.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Charles Santos, terá papel central nos painéis apresentados pelo Acre na COP 29, destacando-se em especial o papel da corporação na proteção ambiental com o uso de tecnologia avançada e a capacitação de brigadas comunitárias.

Durante o painel “A Experiência do Estado do Acre na Implementação e Captação de Recursos de REDD+”, ele vai expor como o estado utiliza sensores remotos, drones e satélites para monitorar desmatamento e queimadas em tempo real, garantindo uma resposta rápida às ameaças ambientais. Segundo Charles, “a combinação de tecnologia de ponta com o envolvimento da população local é a chave para a proteção contínua da Amazônia”, afirma.

No painel “Acre+Resiliente: Estratégias Estaduais de Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas”, o coronel Charles apresentará as Brigadas Ambientais Comunitárias, uma iniciativa que capacita moradores para atuarem na linha de frente da preservação florestal e combate a incêndios.

“Essas brigadas são essenciais para a sustentabilidade do Acre, pois fortalecem o engajamento das comunidades na proteção do bioma local”, afirma o coronel, que também ressaltou a importância do apoio internacional para a manutenção dessas brigadas, enfatizando que investir no Acre é investir na conservação da Amazônia e no futuro climático do planeta.

Com essas ações, o Acre reforça seu compromisso de atuar como referência mundial em desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.

Visualizações: 28