Conheça os “bancos da amizade”, ajuda gratuita para saúde mental nas ruas; reduz sintomas em 80%

Desenvolvido no Zimbábue, o projeto oferece apoio emocional gratuito em meio às rotinas corridas. Os bancos ficam em locais públicos e convidam qualquer pessoa a sentar e conversar com conselheiros voluntários, chamados de “avós” e “avôs”.

Após receber muitas pessoas que não tinham acesso a profissionais de saúde mental, o médico encontrou uma solução criativa: treinar senhoras da comunidade para ouvir com carinho aqueles que precisam.

Leia mais notícia boa

Reduz sintomas em 80%

Uma análise publicada no Journal of the American Medical Association mostrou que os resultados são positivos.

Após seis meses, 80% daqueles que sentaram para conversar com um conselheiro estavam sem sintomas de depressão.

Além disso, o grupo observou um aumento de 60% na qualidade de vida das pessoas atendidas.

“É interessante ver um modelo fundado na África se espalhando para o Ocidente, mas, assim como em muitos países ao redor do mundo, o investimento dedicado à prestação de apoio à saúde mental no Reino Unido é insuficiente para atender satisfatoriamente às necessidades de saúde mental da nossa população”, contou Nina Lockwood, pesquisadora da faculdade de medicina de Brighton e Sussex.

Quem são os vovós e vovôs?

Mebrak Ghebreweli, que trabalha com comunidades de migrantes, foi uma das primeiras treinadas.

Em entrevista ao The Guardian, a mulher contou que as queixas iniciais dos pacientes estão ligadas a problemas sociais profundos, como moradia precária ou desemprego.

“Os clínicos gerais não têm tempo para essas conversas longas. Eles simplesmente prescrevem algo para a dor de cabeça e a depressão. Ao medicar desnecessariamente, a pessoa continua desempregada, e isso pode piorar a situação.”

Em contrapartida, Mebrak disse que o objetivo do projeto é acolher e deixar os julgamentos do lado de fora.

Boa ideia para ser copiada, não acha?