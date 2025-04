A Rússia lançou uma enxurrada de drones em um ataque noturno à Ucrânia, ferindo quatro pessoas e prejudicando edifícios residenciais e comerciais em Kiev e outras partes do país, disseram autoridades ucranianas no sábado.

Ataques durante a noite

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, 56 dos 88 drones russos foram abatidos e 24 desorientados por meio de guerra eletrônica.

Os drones tiveram um papel importante no conflito na Ucrânia, com os dois lados empregando-os para realizar ataques às vezes de longo alcance.

O enviado dos EUA nega reivindicações de particionamento da Ucrânia

Enquanto isso, Keith Kellogg, o enviado especial dos EUA para a Ucrânia, se viu no meio de uma controvérsia sobre parecer sugerir que a Ucrânia poderia ser dividida como Berlim após a Segunda Guerra Mundial.

Kellogg postou em X, anteriormente Twitter, para esclarecer comentários que fez em uma entrevista com Os tempos jornal publicado no sábado.

Na entrevista, ele foi citado como tendo dito: “Você quase poderia parecer o que aconteceu com Berlim depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tinha uma zona russa, uma zona francesa e uma zona britânica, uma zona americana”.

Suas observações foram interpretadas por alguns meios de comunicação como sugestões de que a Ucrânia poderia ser particionada de maneira semelhante à Berlim do pós -guerra, mas Kellogg negou isso.

“Eu estava falando de uma força de resiliência pós-cessar-fogo em apoio à soberania da Ucrânia. Nas discussões sobre o particionamento, eu estava referenciando áreas ou zonas de responsabilidade por uma força aliada (sem tropas dos EUA). Eu não estava me referindo a uma participação da Ucrânia”, disse ele.

De acordo com o VezesKellogg disse que uma zona desmilitarizada pode ser estabelecida ao longo das linhas de controle existentes no leste da Ucrânia como um amortecedor entre tropas ucranianas e aliadas e forças russas.

“Você olha para um mapa e cria, por falta de um termo melhor, uma zona desmilitarizada (DMZ)”, disse ele.

Kellogg sugeriu que a presença de tropas internacionais na Ucrânia “não seria provocativa” para a Rússia, pois estariam “a oeste do (DNIPRO), que é um grande obstáculo”.

Ele admitiu que o presidente russo Vladimir Putin “Pode não aceitar” a proposta.

Medo de concessões para Moscou

Atualmente, as tropas russas ocupam todas ou a maioria das quatro regiões do leste da Ucrânia que afirma como sua, que juntas representam cerca de 20% do território ucraniano.

Enquanto os EUA continuam a pressionar por negociações de paz e um acordo com Moscou, o enviado dos EUA Steve Witkoff realizou um terceiro conjunto de conversas com Vladimir Putin, na Rússia, na sexta -feira.

Witkoff (L) trabalhou com Trump no setor imobiliário Imagem: Image/Russian Look

Moscou está enfrentando acusações dos EUA e de outros de arrastar os pés em uma proposta dos EUA por um cessar-fogo de 30 dias com o qual Kiev concordou.

Editado por: Roshni Majumdar