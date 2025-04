Empresário realiza sonho de garoto apaixonado por Ferrari e vídeo viraliza

Em Polokhivske, é como se o tempo estivesse parado. Apenas um punhado de pessoas que moram aqui, suas casas são abandonadas e decrépitas, campos manchados até onde os olhos podem ver. As coisas não são diferentes no vizinho Kopanki, onde quase todas as casas foram abandonadas. As poucas pessoas que moram aqui dizem a DW que apenas uma criança nasceu na vila em 2024.

“Comecei a trabalhar aqui em 1976”, diz Volodymyr, aposentado do Kopanki. “Eu fui o quatrimônio quatro e centésimo do coletivo e agora provavelmente não há 100 pessoas morando aqui na vila. Nós só temos mais funerais, nunca casamentos, as coisas não são como costumavam ser”.

As pessoas deixaram o Kopanki porque não havia mais trabalho. Hoje em dia, o ônibus para apenas duas vezes por semana.

É muito improvável que NÓS Presidente Donald Trump já ouviu falar de Polokhivske ou Kopanki. No entanto, o presidente provavelmente está profundamente interessado nas aldeias – ou mais especificamente, o que está abaixo delas. Aqui, em Central Ucrâniareside a maior reserva de lítio do país.

Os moradores de Kopanki dizem que a vida não é a maneira como costumava estar em sua aldeia Imagem: DW

O NOUCRINE RARE TERRAS DESTRA AINDA NO AR

Esse lítio pode ser incluído na US-Ucrânia terras raras Acordo que Donald Trump está tão ansioso para assinar. Inicial Tentativas de pregar um acordo em fevereiro em fevereiro. Nenhum dos lados foi capaz de concordar com o acordo integralmente até agora. Agora, Kyiv implantou uma equipe de negociação para Washington para manter as negociações, disse o vice -primeiro -ministro ucraniano Yulia Svydenko no X.

Sabe -se desde a década de 1970 que a Ucrânia tem reservas de lítio, mas o depósito sob Polokhivske e Kopanki é o único a ter sido analisado de acordo com os padrões modernos. Toda a outra exploração remonta aos dias do União Soviética. Apesar de tudo isso, o lítio nunca foi extraído na Ucrânia.

Sem minas à vista

Em 2017, a empresa de mineração ucraniana UkrlithiMinming recebeu permissão para obter reservas em Polokhivske. De acordo com as estimativas mais recentes de 2018 e 2020, o depósito parece conter cerca de 40 milhões de toneladas de lítio, tornando -o o maior de toda a Europa.

Falando na televisão ucraniana, o diretor do Ukrlithiummining, Mykhailo Heichenko, disse que as primeiras sondas, algumas das quais com mais de 600 metros de profundidade (2.000 pés) sugerem que cerca de 1,5 milhão de toneladas de minério de lítio podem ser extraídas anualmente por 20 anos. A empresa não chegou além disso e os moradores do município de Smoline dizem que nenhum trabalho está em andamento na área.

Os líderes comunitários estão preocupados com a falta de progresso. Os representantes do conselho local começaram a reclamar que a abordagem do Ukrlithiummining era insatisfatória em 2023.

“O Conselho Municipal de Smoline deseja que a empresa intensifique seu trabalho aqui. Também pedimos à empresa que abordasse questões sociais importantes para a comunidade. Mas não foi até agora”, disse o líder municipal de Smoline, Mykola Masura.

Uma explicação publicada no site da empresa em março disse que o depósito de Polokhivske pertence ao povo ucraniano, mas que a empresa pagou cerca de 2,6 bilhões de euros (US $ 2,3) pelo direito de explorá -lo.

Os habitantes locais estão divididos entre a esperança de uma recuperação econômica e o medo do impacto ambiental da nova mineração de lítio na Ucrânia central Imagem: DW

Preocupação com o impacto ambiental

Pessoas da área disseram à DW que esperam que a mineração traga empregos. Ao mesmo tempo, alguns se preocupam com o impacto ambiental do projeto. “Não somos contra”, disse Tetyana, do Kopanki, “mas eles precisam garantir que não acabamos presos aqui sem água ou estradas, que eles façam algo para construir nossa infraestrutura. É claro que esperamos que tudo aconteça rapidamente e esse dinheiro comece a fluir para a comunidade”.

O líder municipal de Smoline, Masura, compartilha as preocupações de Tetyana sobre os recursos hídricos. “Recentemente, aprendemos que o Ukrlithiummining planeja tocar em vários poços de profundidades variadas e usar água deles para suas operações. Isso seria uma catástrofe, porque isso pode significar que os poços de pessoas que vivem dentro de um raio de vários quilômetros poderiam simplesmente secar”, diz ele.

O Ukrlithiummining abordou o possível impacto ambiental do projeto em um anúncio do final de 2024 em seu site, alegando que a empresa havia conduzido uma análise cuidadosa de risco. O Ukrlithiummining também entrou em contato com a DW logo após a publicação deste artigo no site ucraniano da DW. Em um e-mail, a empresa disse que a água seria usada apenas para fins técnicos e que esse uso “não teria impacto nos poços usados ​​na comunidade”, se as operações começarem no depósito de Polokhivske.

Respondendo às reclamações de que está se movendo muito lentamente, disse Ukrlithiummining: “Em abril de 2024, a empresa concluiu um estudo de viabilidade preliminar – um passo importante para o desenvolvimento das reservas. A próxima etapa importante – um estudo final de viabilidade – está agora sendo planejado”.

Os planos para um acordo entre os EUA e a Ucrânia pararam durante um colapso diplomático no final de fevereiro Imagem: Jim Lo Scalzo/Upi Photo/Imago

Primeiro projeto de terras raras a começar?

Até o momento, um total de quatro reservas de lítio foram exploradas na Ucrânia. Dois deles estão em áreas atualmente ocupado pela Rússia – O Kruta Balka depositou em Zaporizhzhia e a Reserva Shevchenko no Donetsk. Mais dois também podem ser encontrados no centro da Ucrânia – aquele perto de Polokhivske e Kopanki e outro perto de Dobra. Pensa -se que esse último seja o mais promissor de todos. De acordo com o geólogo ucraniano Bohdan Slobodjan, a reserva de Dobra foi mapeada durante os tempos soviéticos. Ele diz que pode ser duas vezes maior que o depósito de Polokhivske, embora nenhuma pesquisa recente tenha sido publicada no site.

No início de março, o Times financeiros O jornal informou que a empresa irlandesa Techmet estava interessada na Reserva Dobra e que pretende oferecer uma oferta por uma licença para extraí -la. A Techmet é uma parceria com o bilionário dos EUA, Ronald Lauder, um amigo pessoal do presidente Trump. De acordo com o Ft, O projeto Dobra pode ser o primeiro coberto por um novo tratado de terras raras a continuar – se um acordo puder ser assinado. Isso, por sua vez, poderia estimular a ação em Polokhivske.

Nós, Ucrânia, pode chegar a um acordo sobre minerais críticos? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Este artigo foi publicado originalmente em ucraniano