Professora faz corridas para alunos conseguirem ir para faculdade; arrecadou meio milhão

Essa professora de inglês usa as corridas para arrecadar dinheiro e ajudar alunos a irem para a faculdade. Ela faz isso desde 2016 e, com o esporte, já conseguiu bolsas de estudo para mais de 60 estudantes.

Kate Fletcher, de Virgínia, nos Estados Unidos, se tornou um exemplo. Ao longo dos anos, a docente criou a iniciativa ‘Lion Pride Run’ – Corrida do Orgulho do Leão, em tradução livre – e conseguiu arrecadar mais de 100 mil dólares, mais de meio milhão de reais.

A ideia surgiu depois que Kate constatou algo muito triste. Vários alunos dela enfrentavam dificuldades financeiras para cursar a faculdade. A partir daí, a professora decidiu usar a paixão pela corrida como ferramenta de mudança.

Desafios emocionantes

A cada edição, ela se desafia de formas diferentes. Já correu mais de 24 horas seguidas na pista da escola e chegou a enfrentar uma distância de mais de 160 quilômetros, tudo pelos estudantes.

Em 2025, o trajeto foi entre a escola Louisa County High School e a Zion Crossroads, com uma rápida parada em uma unidade Dunkin’ Donuts, famosa rede de rosquinha norte-americana.

“Esta corrida rende muitos fundos para bolsas de estudo para crianças que realmente precisam todos os anos. Então é isso que me inspira, mesmo quando realmente estou sofrendo”, disse em entrevista ao 6 News Richmond.

Leia mais notícia boa

Festa na chegada

E na chegada, todos os anos, Kate é sempre recebida com muita festa.

Amigos, colegas, alunos e familiares, todos se reúnem para uma celebração da empatia e do esforço coletivo.

‘Pequenas atitudes’

O desafio deste ano também foi marcado por uma frase mais que especial: Seja o Grão de Café.

A ideia é simples, mas muito poderosa: assim como o grão muda a água quente no preparo de café, as pessoas também podem transformar o ambiente onde vivem com pequenas atitudes.

Que inspiração, né?

Na chegada, Kate é sempre recebida com muita festa.- Foto: Escolas Públicas do Condado de Louisa/Facebook







Leia Mais: Só Notícias Boas