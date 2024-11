Crise no Médio Oriente em directo: Israel lança novos ataques contra Beirute; Netanyahu e Trump discutem ‘ameaça iraniana’ | Israel

da Coreia do Norte as mulheres venceram mais um Sub-20 Copa do Mundo. É o terceiro até agora, o que significa que se juntam à Alemanha e aos Estados Unidos como os únicos tricampeões do torneio. Em 2024, as mulheres da Coreia do Norte também venceram os campeonatos asiáticos Sub-17 e Sub-19 e, em outubro, a seleção sub-17 venceu sua terceira Copa do Mundo.

O que é que faz com que um Estado que, segundo as Nações Unidas, “não tenha qualquer paralelo no mundo contemporâneo“Tão bom no futebol juvenil?

“O desporto internacional é uma das poucas formas de demonstrar a sua soberania, existência e identidade à comunidade internacional, por isso este tipo de grande sucesso, do ponto de vista deles, é uma ocasião importante onde podem agitar a sua bandeira nacional em frente ao público internacional”, disse Jung Woo Lee, professor sênior de Política de Esporte e Lazer da Universidade de Edimburgo, à DW.

“Ao mesmo tempo, a nível interno, a Coreia do Norte utiliza frequentemente o desporto como ferramenta de propaganda para glorificar os seus líderes e também o quão grande é o seu país.”

Uma estratégia clara e consciente

O futebol é popular no país, mas reconhecendo que a diferença para o topo no futebol sénior é muito mais difícil de colmatar do que no futebol juvenil, os líderes da Coreia do Norte voltaram-se para o futebol juvenil feminino, onde a diferença é mais administrável. É também por isso que o sucesso a este nível não beneficiou a equipa sénior ao longo dos anos. Esta estratégia não se trata de caminhos. É sobre vencer.

“A diferença entre clubes estabelecidos e em desenvolvimento também é elevada porque em muitos países europeus existe uma liga profissional e eles recebem mais apoio de diversas partes interessadas”, disse Lee.

“No futebol juvenil, penso que as organizações desportivas europeias dão mais importância à diversão quando se joga futebol. Enquanto na Coreia do Norte, mesmo que se tenha 13 ou 14 anos, aderem a regimes de treino altamente disciplinados, sistemáticos e altamente profissionalizados, por isso, no desde cedo eles podem se destacar.”

Este ano mostra isso, e é por isso que, neste verão, na Colômbia, as mulheres Sub-20 da Coreia do Norte conseguiram derrotar a Argentina por 6-2 e a Costa Rica por 9-0, além de garantir três vitórias consecutivas por 1-0, incluindo contra os Estados Unidos, de das quartas de final em diante para vencer a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo Sub-17, a seleção também venceu por 1 a 0 nas quartas e nas semifinais, esta última contra os EUA, antes de vencer a Espanha nos pênaltis na final.

Com a ajuda da Escola Internacional de Futebol de Pyongyang, onde as jovens raparigas são seleccionadas, desenvolvidas e educadas seguindo uma abordagem altamente disciplinada e científica, a Coreia do Norte viu uma oportunidade e aproveitou-a.

Posicionamento de regime, recompensas que mudam vidas

Aos olhos da Coreia do Norte, esta é também uma vitória do regime comunista.

“É preciso lembrar que a Coreia do Norte ainda mantém um regime socialista e comunista muito forte”, explicou Lee. “Particularmente sob Kim Jong Untentam comparar os regimes capitalistas e comunistas e mostrar o regime comunista como superior ao capitalista. Além disso, quando olho para algumas das notícias sobre o desempenho norte-coreano nos meios de comunicação norte-coreanos, eles realçam que, por estarem (sob) o regime comunista, fazem tudo o que podem, mesmo que estejam fisicamente exaustos.

“Depois, comparam directamente essas mentalidades com as dos países capitalistas. No capitalismo, quando os atletas estão fisicamente exaustos e lesionados, não há forma de ter desempenho. Eles precisam de ser substituídos pelo seu treinador. Mas nos sistemas socialistas a sua vontade é mais importante do que (um ) opinião profissional do treinador ou de qualquer equipe médica. Portanto, a Coreia do Norte considera isso um sistema superior.”

Esse elemento psicológico aparentemente deu uma vantagem à equipe, mas além de um forte senso de patriotismo e anos de trabalho disciplinado está a motivação de uma recompensa que muda a vida.

“Embora muitas vezes vejamos a Coreia do Norte como bastante subdesenvolvida e muito agrícola e com pessoas que enfrentam dificuldades, aqueles que vivem em Pyongyang são bastante diferentes. Eles são especiais”, explicou Lee.

Choe II-son (em vermelho) foi o início do torneio, mas é improvável que jogue em um palco maior Imagem: José Pino/Foto Imprensa Esportiva/IMAGO

Como incentivo, disse ele, o regime pode conceder aos jogadores que vivem fora da capital certificados de residência, necessários para entrar em Pyongyang. Ao mesmo tempo, muitos jogadores receberam apartamentos.

Essa motivação não deve ser subestimada. A vida nas zonas rurais da Coreia do Norte é difícil, sendo comum a escassez de alimentos e de cuidados de saúde. Morar na cidade grande é bem diferente.

“Esta é uma forma de mudar a vida deles. De certa forma, é como ganhar na loteria”, explicou Lee.

O que vem a seguir para a geração talentosa?

Para Choe Il-son – que disputou torneios sub-17 e sub-20 e teve um excelente desempenho no primeiro – a reação instintiva é se perguntar qual WSLou a equipe da NWSL tentará contratá-la, mas isso seria esquecer o contexto em que ela vive e joga.

“Não acho que seja impossível, mas não é tão fácil”, disse Lee sobre a ideia de Choe Il-son jogar no exterior.

“Em primeiro lugar, (há) as sanções económicas agora impostas à Coreia do Norte”, disse ele. “E também, sempre que jogadores norte-coreanos ingressavam em uma liga europeia – houve algumas ocasiões no basquete em que qualquer salário não foi enviado para a conta individual dos jogadores ou do agente, mas foi para a conta do governo da Coreia do Norte, então acho que isso é outra complexidade envolvida.”

Embora muito sobre esta equipa, tal como sobre o país, permaneça um mistério, não há como negar que o sucesso nas camadas jovens sempre foi o plano.

Editado por: Chuck Penfold

Este artigo foi atualizado para refletir a vitória da Coreia do Norte na Copa do Mundo Sub-17 em outubro.