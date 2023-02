Delegado cria sala humanizada para acolher crianças durante atendimentos em unidade na Cidade do Povo

Comandante e Chefe do Estado-Maior do 9º Distrito Naval realizam a inauguração do Monumento do Patrono da Marinha em Rio Branco (AC) acompanhados do Secretário da Casa Civil estadual e do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Rio Branco (AC)

Na manhã desta sexta-feira (16), o Comando do 9º Distrito Naval inaugurou no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco (AC), o monumento ao Patrono da Marinha do Brasil, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré. A estátua passa a margear o rio Acre, marco da criação da capital acreana, fundada a partir de um seringal, há 140 anos.

O monumento é o segundo na área de jurisdição do 9° Distrito Naval e faz parte do projeto de Valorização dos Vultos Navais, coordenado pelo Comando da Marinha, no ano do Bicentenário da Independência do Brasil, e conta com o apoio de importantes parceiros entre instituições públicas e privadas.

Durante as homenagens ao Almirante Tamandaré, estiveram presentes na cerimônia autoridades civis e militares, além de convidados do Estado do Acre.

O Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, destaca em seu discurso que foi lido durante a cerimônia, que “todo brasileiro deve honrar sua família e também amar sua Pátria. Agir sempre com dedicação e honradez. Para o Almirante Tamandaré, os interesses do Brasil sempre estiveram acima da sua própria vontade ou dos seus interesses pessoais”.

Durante a cerimônia, houve o descerramento da placa realizada pelo Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, acompanhado do Chefe do Estado-Maior, Contra-Almirante Alexandre Itiro Villela Assano, do Secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Acre, Jonathan Xavier Donadoni e do Chefe do Gabinete da Prefeitura de Rio Branco (AC), Arthur Neto.

O Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Lobo, destaca que “o monumento de Tamandaré deve ser lembrado sempre por ser a base de nossa Força Naval, e esse monumento tem a finalidade de aproximar a população com a Autoridade Marítima buscando difundir a Marinha na região”.

Marinha do Brasil no Acre

A Marinha do Brasil margeia o Estado do Acre, em todos os municípios, por meio da jurisdição de suas Agências Fluviais de Boca do Acre, Cruzeiro do Sul e Eirunepé. Além de proteger a soberania nacional, presta atividades de Assistência Hospitalar (ASSHOP) às populações ribeirinhas em comissões que duram até quatro meses.

Comandante do 9º Distrito Naval acompanhado do Chefe do Estado-Maior e autoridades locais, prestam homenagem ao Patrono da Marinha em Rio Branco (AC)

O monumento foi inaugurado às margens do rio Acre, no Calçadão da Gameleira

Patrono da Marinha recebe homenagem no Calçadão da Gameleira em Rio Branco (AC)