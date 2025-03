Demokraatit vence a eleição parlamentar da Groenlândia – DW – 12/03/2025

A perspectiva de cortes profundos para Medicaido Programa do Governo dos Estados Unidos para fornecer assistência médica a pessoas de baixa renda, tornou-se um ponto de inflamação no Congresso, pois líderes de ambos os partidos acusam seus colegas de mentir.

Hakeem Jeffrieso líder do Partido Democrata na Câmara dos Deputados, disse em 27 de fevereiro que uma medida orçamentária republicana “acionaria o maior corte no Medicaid na história americana” e os republicanos estão escondendo as consequências.

“Os republicanos estão mentindo para o povo americano sobre o Medicaid”, disse Jeffries. “Não posso dizer de outra maneira. Os republicanos estão mentindo. Prove -me errado. ”

Os republicanos disseram que os democratas estavam distorcendo o orçamento republicano. O congressista Steve Scalise disse: “A palavra Medicaid nem sequer está nesta lei”.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse na CNN que os republicanos não querem cortar o Medicaid “e os democratas estão mentindo sobre isso”.

Os republicanos estão procurando uma economia de orçamento maciço para cumprir seu objetivo de ampliar totalmente o presidente Donald Trump em 2017 cortes de impostos. Este é um processo separado da necessidade do Congresso de aprovar uma resolução contínua de manter o governo funcionando até sexta -feira ou enfrentar um desligamento do governo federal.

Aqui está o que sabemos até agora sobre potenciais cortes do Medicaid.

O Plano de Orçamento Republicano da Câmara busca US $ 880 bilhões em cortes

O Medicaid serve cerca de um em cada cinco americanos. O programa de saúde é pago pelo governo federal e em parte pelos estados. A Louisiana, lar de Johnson e Scalise, tem uma das proporções mais altas do estado dos inscritos no Medicaid.

O Plano de Orçamento Republicano da Câmara adotado em 25 de fevereiro abre as portas para cortar o Medicaid, mesmo que não nomeie o programa.

O plano instrui o Comitê de Energia e Comércio da Câmara para encontrar maneiras de reduzir o déficit em pelo menos US $ 880 bilhões na próxima década.

O comitê tem jurisdição sobre o Medicaid, Medicare e o Programa de Seguro de Saúde para Crianças (CHIP), além de programas muito menores. O Chip oferece cobertura de saúde de baixo custo para crianças em famílias que ganham muito dinheiro para se qualificar para o Medicaid.

Os republicanos descartaram cortes no Medicare, o Programa de Seguro de Saúde para idosos, que os líderes cortaram por seu risco político. O Medicare é de cerca de 15 % do orçamento federal e o Medicaid é de cerca de 8,6 %.

Quando o Medicare é anulado, o Medicaid representa 93 % do financiamento sob a jurisdição do comitê, o Escritório de Orçamento do Congresso não partidário encontrado em uma análise de 5 de março. Isso significa que é impossível para o comitê encontrar cortes suficientes que não afetam o Medicaid.

“É uma fantasia sugerir que a assistência federal do Medicaid não será reduzida profundamente”, disse Allison Orris, especialista em política do Medicaid no Centro de Prioridades de Orçamento e Políticas, um think tank de esquerda.

Após o Medicaid, o próximo maior programa sob a jurisdição do comitê é o Chip. Os legisladores não parecem estar planejando acabar com o chip, mas mesmo se o fizessem, eles seriam apenas uma “fração do caminho para lá”, disse Joan Alker, especialista em Medicaid e Chip na Universidade de Georgetown em Washington, DC.

Se os cortes do Medicare estiverem fora da mesa, a única maneira de obter US $ 880 bilhões em economia é através de grandes cortes do Medicaid, disse Larry Levitt, vice -presidente executivo de política de saúde da KFF, uma organização de políticas de saúde.

Andy Schneider, professor de Georgetown, que serviu no governo do ex -presidente Barack Obama como consultor sênior do Centers for Medicare & Medicaid Services, disse que, mesmo que o comitê elimine todos os outros programas, poderia atingir apenas US $ 381 bilhões em economia – cerca de 43 % da meta.

“Em suma, se eles não querem cortar o Medicaid (ou Chip) e não querem cortar o Medicare, o objetivo de cortar US $ 880 bilhões é impossível”, disse Schneider.

O corte de US $ 880 bilhões não é um acordo feito. Os republicanos da Câmara conseguiram aprovar seu pacote de orçamento, mas os republicanos do Senado estão adotando uma abordagem diferente e não propuseram cortes tão significativos.

Qualquer plano de orçamento finalizado precisaria de adesão dos republicanos ao Senado. O senador Josh Hawley está entre os republicanos que falaram contra os possíveis cortes. Ele disse ao HuffPost: “Eu não faria cortes graves no Medicaid”.

Os números são pontos de partida que podem levar à negociação entre pelo menos republicanos, disse Joe Antos, especialista em saúde do conservador American Enterprise Institute. “Estamos muito longe da legislação final, por isso não é possível prever o quanto qualquer programa será cortado”, disse ele.

“Se o projeto também incluir a extensão dos cortes de impostos (Trump 2017), provavelmente estamos a meses de ver o idioma real”, disse Anto.

Uma vez que a Câmara e o Senado chegassem a um acordo sobre o idioma e a resolução passa as duas câmaras, os comitês trabalhariam em cortes detalhados. Para aprovar esses cortes, ambas as câmaras precisariam aprovar uma conta separada e receber a assinatura de Trump.

Por que eliminar a fraude não resolve o problema

Os líderes republicanos desviaram as preocupações sobre os cortes do Medicaid falando sobre um alvo diferente: Medicaid fraude.

“Não vou tocar no Seguro Social, Medicare, Medicaid. Agora, vamos tirar fraude de lá, ” Trunfo disse em uma entrevista no Fox News Channel no domingo, de acordo com sua retórica de campanha, que ele protegeria esses programas.

Ao mesmo tempo, Trump elogiou a resolução da casa que tornaria os cortes muito provavelmente: “A resolução da casa implementa minha primeira agenda da América, tudo, não apenas parte dela!” Ele disse em um post de mídia social.

Eliminar a fraude resolveria o problema do Medicaid? Não.

Na CNN, Johnson disse que cortar fraude, desperdício e abuso resultariam em “parte da economia para cumprir essa missão”. Ele disse que o governo perde US $ 50 bilhões por ano em pagamentos do Medicaid “apenas em fraude”.

Mas Johnson confundiu “fraude” com “pagamentos inadequados”. O Gabinete de Contabilidade do Governo, o braço investigativo apartidário que examina o uso de fundos públicos, encontrou cerca de US $ 50 bilhões em pagamentos inadequados no Medicaid e o mesmo valor no Medicare em 2023.

Esses pagamentos inadequados foram feitos em uma quantia incorreta (pagamento ou pagamento insuficiente), não deveriam ter sido feitos, ou tinham documentação ausente ou insuficiente. Mas isso não significa que houve US $ 50 bilhões na fraude do Medicaid, o que envolveria a obtenção de algo através de deturpação voluntária.

O sistema usado para identificar pagamentos inadequados não foi projetado para medir a fraude; portanto, não sabemos qual a porcentagem de pagamentos inadequados foram perdas devido a fraude, disse Schneider.

Além disso, é uma queda no balde geral dos potenciais US $ 880 bilhões em cortes.