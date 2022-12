Em áudio vazado, Chico Batista instiga vereadores contra promotor de justiça: “ele está nos caçando”, diz

Após o promotor de justiça Júlio César de Medeiros Silva, da Promotoria Cível de Tarauacá, ajuizar uma nova ação civil pública na segunda-feira, 12, contra o Município de Tarauacá, a Câmara Municipal, a prefeita Maria Lucinéia, o vice, Raimundo Maranguape, e mais 23 pessoas, incluindo secretários municipais e os vereadores, o presidente Francisco Feitoza Batista (PDT) não deixou por menos e, na tribuna, durante a sessão realizada no dia seguinte, terça-feira, 13, desabafou.

Na sessão, além do atual presidente Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, estavam presentes o atual vice-presidente Luzivaldo de Jesus Araújo, e os vereadores Arife Rego Eleamen, Neirimar Cornélia de Jesus Lima, Pedro Claver, José Manoel dos Santos, Carlos Alberto Reis de Souza, Maria Gleciane Silva de Lima, José Manoel Dourado de Oliveira e Manoel Jerônimo Bento da Silva. Ausente o vereador Valdorzinho Vieira do Ó, porque estava em Rio Branco a tratamento de saúde.

O presidente fez o desabafo na tribuna, em sessão aberta ao público, registrada pela Casa. O áudio foi gravado por um visitante e compartilhado em grupos de WhatsApp. O Acre.com.br fez a transcrição de alguns trechos do áudio:

A denúncia

“O promotor ontem protocolou, dizem que tudo que fizemos ano passado, já está denunciado. (…) O promotor ontem ofereceu denúncia à justiça das diárias dos vereadores de Tarauacá. Será que algum colega se sente covarde ou corrupto porque recebeu as diárias ? eu já vi colega aqui elogiando o promotor, e eu não sou obrigado a elogiar o promotor (…) uma coisa é ele me denunciar, outra coisa é eu me defender no campo do estado de direito, os meus direitos eu vou defender até as últimas consequências“, diz trecho do áudio.

“(…) Eu não me envergonho de ter aprovado tudo que nós aprovamos aqui! se for preciso, eu faço tudo de novo! e qualquer colega que precisar de diária, até o dia 30 deste mês, eu dou, se me convencer que ele vai fazer um trabalho para defender esta cidade!”

O promotor

“(…) o promotor Júlio César ele precisa entender essa cidade, ele precisa entender onde nós moramos, quanto se gasta para ir à Rio Branco, porque ele mesmo ganha por 5 vereadores; salário de promotor é quase R$35 mil, fora outras regalias, fora outras regalias, então ele fique à vontade para me perseguir também, se é esse, essa a missão dele; (…) eu não tenho medo porque sou cidadão cumpridor dos meus deveres, e eu não devo nada a ninguém, não tenho o rabo preso com ninguém da terra (…)”, diz o vereador.

Uma panelinha

“(…) O que se percebe-se é que, nesta Casa tem 11 pessoas, que podiam muito bem está afinados, um defendendo o outro, unidos; tá um para um lado, e outro para outro lado; muitos falando do outro colega; e muitas vezes sendo injusto, por exemplo, qualquer colega aqui, com todo respeito, é muito injusto se você fizer um comentário dizendo que aqui tem uma panelinha, se você precisa de um carro não tem, uma canoa não tem, porque só é pra minha panelinha, isso é injusto (…)”, desabafa Chico Batista.

“o promotor, ele está aí nos caçando”

“(…) gente, nós não podemos está assim, nós temos aí um monte de pessoas, poderosas, o promotor, ele está aí nos caçando, e nós vamos ficar aqui nos digladiando ? (…)”, questiona.

“(…) Eu dei diárias para os colegas, fui questionado, e até então eu fazia a defesa de todo mundo aqui, fazia a defesa que eu não vejo ninguém fazer por mim, e talvez eu seja o vereador que menos pegou diária aqui (…) a lista do promotor está só os vereadores, mas tem funcionário aqui também que recebeu diária (…)“, esclarece Chico.

“(…) as atitudes, não tenho nenhuma admiração minha, que é o comportamento do promotor Júlio César desse município, comportamento (…);, eu me sinto perseguido pelo promotor dessa cidade; a Câmara deveria se sentir assim, se alguém não quer falar, eu sou um cidadão onde a lei (…), minha imunidade está aqui (…) a gente tem o direito de ir e vir, e de expressão; o promotor está atrapalhando o desenvolvimento da cidade (…)”, afirma.

“(…) é gasto muito dinheiro com um promotor, o Estado paga, e nós ajudamos a pagar, pra ele ficar perdendo tempo em perseguir, perseguindo aquilo que é direito sagrado, naquilo que é direito sagrado, eu não tem problema, se o juiz acatar a denúncia, eu não vou fugir um milímetro como presidente daqui (….)”, diz.

Desunião

“Fiquem muitos atentos na necessidade de união dessa Casa, fiquem atentos (…), depois vão ver a necessidade da união desse Poder, porque tem gente aqui que ora fala uma língua, ora fala outra, é preciso você ter cuidado com esse comportamento (…)”, destaca o vereador.

“É uma verdadeira agressão o que está acontecendo aqui nessa cidade, o promotor denunciar os vereadores”, desabafa.

Silêncio dos dez

Ao concluir a exposição na tribuna, o presidente contava com possíveis manifestações contra o promotor. Mas não houve reações por parte dos dez vereadores presentes. Chico Batista parece está isolado e sem liderança na Casa.

OUÇA O ÁUDIO: