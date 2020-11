Em Feijó, multidão de eleitores recepciona Francimar Fernandes ao aportar à beira rio

Em Feijó, interior do Acre, o candidato à prefeito Francimar Fernandes (MDB) após concluir longa agenda política na zona rural do município, foi recepcionado neste domingo, dia 01, por uma multidão de feijoenses.

Pesquisas informais de intenção de voto indicam que o prefeiturável só cresce, e tudo indica que vencerá as eleições.

Quando foi prefeito, Fernandes realizou diversos programas focado na população rural, como saúde itinerante e abertura de ramais para escoamento da produção agrícola. Hoje, a população ribeirinha é o principal nicho eleitoral de Fernandes, e sua “carta na manga” pra vencer as eleições.

Fernandes concluiu uma viagem pelo alto Rio Envira, entrando em igarapés e matas, que durou uma semana, e visitou importantes áreas eleitorais, como o seringal Porto Rubim, na colocação do Orácio, o seringal Moleza, Aldeia Formoso, Aldeia Nova Olinda, Aldeia Novo segredo, Seringal Vista Alegre, Tarapoto, Vila Alves, na Casa do Bodó, Seringal Canadá, Ajubim, (…) Extrema, Monte Verde, Santa Rosa, Palmares, Santo Antonio, Santana, Agrião do Norte, Bom Sucesso, Salão, São Gerardo, Colocação Bigói, e seringais Novo Porto, Arraial, Porto Envira, Nazaré, Barés, Fortaleza, e Coqueiro.

O prefeiturável encerrou sua agenda, dedicada à zona rural, neste domingo dia 1º de novembro, com sua chegada no Porto de Feijó, onde foi recepcionado por uma multidão de apoiadores, eleitores, vereadores e simpatizantes.

A partir desta terça-feira, 03, Fernandes concentrará sua campanha na área urbana, especialmente nos bairros periféricos de Feijó.