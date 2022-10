Em Tarauacá, vereador propõe abono em dinheiro para servidores da Câmara

Em Tarauacá, o vereador JOSÉ MANOEL DOURADO DE OLIVEIRA, “Manoel Monteiro” (PCdoB), propôs um projeto de lei inusitado, em meio a crise financeira, elevado índice de desemprego, inflação, alto preço da cesta básica, alimentos, combustíveis e constantes reclamações contra a precariedade dos serviços oferecidos pela prefeitura.

Qual o projeto? conceder abono em dinheiro, chamado abono excepcional, aos servidores comissionados ou efetivos da Câmara de Vereadores de Tarauacá.

O PL (Projeto de Lei) nº 001/2022 que “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder abono excepcional aos servidores em efetivo exercício do Poder Legislativo do Município de Tarauacá no exercício de 2022”, já foi previamente aprovado por unanimidade, e entrará em nova apreciação esta semana para votação definitiva.

O sítio institucional da Câmara publicou a informação (veja aqui).