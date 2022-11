Sem justificar, vice-prefeito exonera secretária de administração e nomeia novo secretário com salário de R$8 mil

Nesta terça-feira, 01, o prefeito em exercício RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO (PSD), exonerou LEIDIANE COELHO CORREIA então Secretária Municipal de Administração da Prefeitura de Tarauacá, nomeada pela prefeita Maria Lucicleia Nery de Lima (PDT).

O Decreto nº 104, de 31/10/2022, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, edição nº. 13.402, às fls. 102, e esta assinado por Maranguape.

Na mesma publicação, o prefeito em exercício nomeou ANDRÉ DA SILVA AGUIAR para o mesmo cargo, com salário de R$8 mil reais. A prefeitura não justificou o motivo da exoneração da então secretária.

ANDRÉ DA SILVA AGUIAR pertence ao grupo político do presidente da Câmara, Francisco Feitoza Batista (PDT), do qual já foi chefe de gabinete durante a gestão em que foi vice-prefeito (2017-2020). Nos bastidores, comenta-se que a nomeação foi a pedido do presidente da Câmara.