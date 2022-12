Mesmo em recesso e sob investigação do MP, Chico concede 4 diárias à vereadora Veinha

O presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, FRANCISCO FEITOZA BATISTA, “Chico Batista” (PDT), publicou na última quarta-feira, 30, portaria concedendo mais 04 (quatro) diárias para a vereadora NERIMAR CORNELIA DE JESUS LIMA (PDT), “Veinha do Valmar”, mesmo partido.

Estima-se que a vereadora receberá o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para ir a Rio Branco, mesmo estando em recesso parlamentar.

O Art. 24, da Lei Orgânica do Município de Tarauacá, prevê que “Independentemente da convocação a Sessão Legislativa da Câmara Municipal terá início em 28 de fevereiro, encerrando-se em 28 de novembro de cada ano, permitido o recesso parlamentar durante o mês de julho“.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Acre, edição nº. 13.420, fls. 78, de 30/11/2022.

Trecho da publicação diz que a concessão de 04 (quatro) diárias é “para custeio dos gastos inerentes ao transporte, alimentação e hospedagem, na cidade de Rio Branco – AC, durante o período de 29/11/2022 a 02/12/2022, onde a mesma cumprirá agenda junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Secretaria de Estado da Saúde – SESACRE, Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, Energisa e Associação dos Municípios do Acre – AMAC“.

O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça de Tarauacá Júlio Cesar de Medeiros Silva, instaurou diversos procedimentos investigativos contra o Município de Tarauacá. Uma das investigações apura possíveis irregularidades e abusos na prática de concessão de diárias pelos agentes políticos e a suposta prática de nepotismo.

Os procedimentos investigativos continuam avançando contra as autoridades do município, mesmo após uma tentativa frustrada de constranger o promotor Júlio Cesar de Medeiros Silva, através do órgão correcional do MP-AC.

A Promotoria de Justiça Cível apura possíveis irregularidades praticadas pelos gestores municipais, com a colaboração da Procuradoria de Justiça, Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP-AC, Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) e Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.