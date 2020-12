Em Tarauacá, vereadores do PCdoB, DEM, MDB, PSDB e PSD barganham com PDT

Nos bastidores, a movimentação do PDT para eleger o vereador eleito Chico Batista (PDT) como presidente da câmara de vereadores continua intensa a partir desta quinta-feira, 31.

O PDT vem fazendo tratativas individualizadas com cada vereador eleito, para garantir no mínimo 6 votos favoráveis ao vereador Chico Batista. A eleição que definirá a composição da mesa diretora ocorrerá amanhã, dia 01 de janeiro.

O presidente local do PCdoB, Chagas Batista, afirmou com todas as letras que o partido não vota em candidato governista. Entretanto, há rumores de desobediência interna, como já informei em matéria anterior – leia aqui.

Já o presidente local do PSDB não comenta o assunto, e prefere o silêncio. A liderança local do DEM e do MDB também ocultam as tratativas envolvendo o imbróglio que definirá os nomes do presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários da mesa diretora da câmara municipal. Cargos fundamentais na gestão do poder legislativo municipal.

Nenhum partido veio à público se manifestar oficialmente sobre o assunto. Não há sequer uma notinha no Facebook esclarecendo ou dando transparência.

Nos bastidores, comenta-se que alguns vereadores do PCdoB, DEM, MDB, PSDB e PSD barganham cargos para votar no candidato governista do PDT, vereador Chico Batista.

O vereador reeleito Valdor do Ó (PSDB), bateu no próprio peito e lançou sua candidatura, porém, o PSDB local não publicou nenhuma nota de apoio. E os vereadores Zé Prego e Árife Eleamen não o apoiam.

PCdoB, PSD, DEM querem participação no fatiamento dos cargos. Barganha que Valdor do Ó não pode oferecer.

O voto do vereador Dikim (MDB), em tese oposição à prefeita eleita, é uma incógnita, pois num primeiro momento afirmou que jamais votaria em vereador reeleito ou governista, mas depois flexibilizou a posição, em conversas de bastidores.

Amanhã digo quem votou em quem e porquê. Quanto ao futuro presidente, já sabemos seu nome.

Feliz Ano Novo e próspero 2021 aos nossos leitores !

Feliz Ano Novo aos novos vereadores, e parabéns ao vereador mais votado Zé Prego, que não barganha nada com ninguém, desejo sucesso no mandato!