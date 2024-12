Estado e prefeitura selecionam empreendedores para atuarem na Feira Natalina 2024

Maria Fernanda



Um dos meses mais festivos do ano iniciou. Dezembro é marcado pelas celebrações de fim de ano e, em 2024, mais de 50 empreendimentos irão garantir diversas opções de gastronomia e lazer com a Feira Natalina. A feira será realizada entre os dias 18 e 30 de dezembro, a partir das 17h, na rua Arlindo Porto Leal, ao lado do Palácio Rio Branco, no centro da capital.

Promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), a feira deve reunir empreendimentos de alimentação, brinquedos, artesanato, jardinagem e ambulantes.

Pela Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, 5 grupos coletivos de empreendedores ocuparão 50 vagas, distribuídas à critério dos grupos coletivos.

A diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Marques, estima que a feira alcance resultados mais satisfatórios do que no ano passado: “A Feira Natalina é um dos eventos mais esperados do ano para os nossos empreendedores. No ano de 2023 obtivemos um faturamento de mais de R$ 289 mil. Esse ano, estimamos que o faturamento alcance 20% mais do que no ano passado, algo em torno de R$ 340 mil, devido à parceria entre governo do Estado e prefeitura, e à nova decoração e estrutura de entretenimento para a população”.

Para as vagas de ambulantes, o Município de Rio Branco realizará cadastro de interessados na Sala do Empreendedor, ao lado da Prefeitura de Rio Branco, no antigo Mira Shopping, e pelo site da prefeitura.

O gestor da SDTI, Ezequiel Bino, ressaltou a importância do empreendedorismo para as famílias do Acre: “O empreendedorismo é pujante, proporciona dignidade a milhares de famílias que, por meio dos seus empreendimentos, levam para suas casas a alimentação, saúde e qualidade de vida, e proporcionam ao estado o desenvolvimento. É uma parte importante da economia da nossa cidade. Nada mais justo que Estado e Município unirem forças nessa época do ano, onde há uma circulação muito grande de dinheiro, para montar a melhor estrutura possível para que essas pessoas fortaleçam suas vendas, a economia da cidade e o movimento do empreendedorismo, que é tão importante para todos nós”.

