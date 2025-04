Estranho entra no McDonald’s e paga refeições dos clientes o dia todo; gentileza

Ela provavelmente teria sido um espinho no lado do atual presidente dos EUA Donald Trump.

Quando Susan Sontag morreu em 2004 aos 71 anos, ela era uma escritora de destaque. O mundo cultural nos EUA e na Europa a mantinha em alta consideração por suas astutos críticas sociais. Ela interveio em debates políticos e muitas de suas idéias são mais relevantes do que nunca.

No contexto político atual, “Sontag, sem dúvida, teria uma voz poderosa”, diz o historiador cultural Bernd Hüppauf, pesquisador de longa data da Universidade de Nova York. “Mas Trump ficaria impressionado? Dificilmente”.

“Muitas pessoas costumam se perguntar o que Susan Sontag diria sobre o nosso presente, e acho que ela teria muito a dizer”, concorda a biógrafa de Sontag Anna-Lisa Dieter, que esteve envolvida em duas novas exposições explorando o mundo do pensamento do intelectual dos EUA.

“Susan Sontag: Vendo e sendo visto“É realizado no Bundeskunsthalle em Bonn até 28 de setembro e”Tudo importa“Rai de 23 de maio a 30 de novembro de 2025, no Literaturhaus München.

Visão européia de Susan Sontag dos EUA

Susan Sontag viveu e respirou a cultura.

Ela lidou extensivamente com filmes, teatro, literatura, mídia e questões políticas. Ela publicou artigos, ensaios, livros e filmes em muitos campos. Ela era uma crítica e diretora cultural, uma poltrona que sempre adotou uma posição clara.

Sontag veio de uma família judia na cidade de Nova York. Ela estudou literatura, filosofia e teologia em prestigiadas universidades dos EUA e morou em Paris por vários anos, o que lhe deu uma perspectiva européia em sua pátria nos EUA.

Brilhamento intelectual, seu sentimento pelo zeitgeist e uma fome insaciável de cultura, viagens e encontros – tudo isso fez dela uma pensadora e autora icônica de ambos os lados do Atlântico.

Contra a política da motosserra de Trump

Sontag não viveu para ver a presidência de Donald Trump. No entanto, é lógico que ela seria uma das críticas mais ferozes hoje.

Existem muitos aspectos a criticar, incluindo a política de “serraw” de Trump, um termo cunhado por Trump Advisor e Tesla Boss Boss Elon Musk. Dois meses e meio depois de assumir o cargo novamente, Trump lançou uma campanha contra a ciência. Ele está cortando o financiamento da pesquisa do governo e demitindo milhares de funcionários federais de ciências. Os primeiros pesquisadores estão saindo do país, incluindo os renomados historiadores Timothy Snyder, Marci Shore e Jason Stanleyque estão se mudando para o Canadá.

Conselheiro de Trump, Elon Musk, com a serra elétrica – símbolo da destruição das estruturas do Estado dos EUA Imagem: Jose Luis Magana/AP Photo/Picture Alliance

Sontag provavelmente também teria sido descontente com os decretos de Trump contra pesquisas nas áreas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) ou as medidas do governo Trump contra a imigração – sem mencionar a tentativa de Trump de forçar as universidades a se alinharem ao retirar o financiamento do Estado, aponta o historiador cultural Bernd Hüppauf.

No entanto, Hüppauf não acredita que Sontag teria adotado uma posição pública concreta sobre isso: “Eu posso imaginá -la escrevendo um ensaio sobre os novos autocratas do mundo no nova iorquinomas não uma peça de protesto contra Trump “, disse Hüppauf à DW.

Uma autoridade moral pública

“Os intelectuais com impacto público não existem nos Estados Unidos”, postula Bernd Hüppauf em um artigo no diário alemão FAZ No início do primeiro mandato de Trump em 2016.

Apesar de sua experiência, ele acrescenta, até Susan Sontag, Noam Chomsky ou Hannah Arendt não conseguiram moldar o cenário político. “O triunfo de Donald Trump não se deve ao fracasso dos intelectuais, mas é um sintoma do fracasso da democracia”, conclui Hüppauf.

Uma visão culturalmente crítica do mundo: Susan Sontag como diretora Imagem: Jill Krementz

Para a biógrafa Anna-Lisa Dieter, Susan Sontag era definitivamente “uma autoridade moral pública”. Como tal, Sontag, que estava envolvido em política cultural E o presidente da Pen America de 1987 a 1989, também pode ter se ofendido com os ataques de Trump aos museus dos EUA que realizam exposições sobre racismo, colonialismo e sexismo, por exemplo. Isso teria afetado pessoalmente o intelectual bissexual, que se cercou de amigos afro-americanos.

Mediador entre a América e a Europa

Susan Sontag viu -se como um cruzamento de fronteira entre a Europa e os EUA. “Ela interveio repetidamente politicamente”, diz Kristina Jaspers, curadora da atual exposição sobre Susan Sontag no Bundeskunsthalle em Bonn.

Ocasionalmente, Sontag rompeu com as expectativas de seu público. Por exemplo, em 2003, o ano em que as tropas dos EUA invadiram o Iraque, Sontag recebeu o prêmio de paz do comércio de livros alemães no Paulskirche de Frankfurt como um “mediador entre a Europa e os Estados Unidos”. Esperava -se que ela criticasse acentuadamente o governo dos EUA em seu discurso de aceitação. O embaixador dos EUA Dan Coats, um republicano, foi, portanto, conspicuamente ausente da cerimônia. No entanto, Sontag concentrou seu discurso no relacionamento transatlântico e apelou a seus colegas escritores para concentrar sua atenção no mundo.

2003: Susan Sontag recebe o prêmio de paz do comércio de livros alemães Imagem: Michael Probst/AP Photo/Picture Alliance

No entanto, ela criticou repetidamente seu próprio país.

Sontag protestou contra a Guerra do Vietnã, participou de demonstrações e eventos. Ela viajou, escreveu e filmou. Ela fez um documentário sobre a guerra de Yom Kippur. Sontag superou duas lutas de câncer, com as quais ela também lidou nos ensaios, e analisou o contexto sócio-político de AIDSque matou pessoas ao seu redor.

Durante a guerra da Bósnia, ela viajou para Sarajevo, que foi sitiada pelas milícias sérvias.

Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, ela criticou a “guerra ao terror” proclamada pelo então presidente dos EUA, George W. Bush, contradizendo a opinião predominante na política e na mídia do país.

Você pode imaginar o que ela teria dito sobre o populismo de Donald Trump. “Na minha opinião, apenas uma inteligência crítica, dialética e cética que contraria qualquer simplificação merece ser defendida”, escreveu ela em um volume de ensaios no início dos anos 1970.

E sobre o impacto das imagens, muito antes do advento do Instagram, Tiktok, verdade social e similares, ela observou: “Hoje, tudo existe para ser fotografado”. Ela era “quase profética” em certos tópicos, diz a biógrafa Anna-Lisa Dieter, “mas, de qualquer forma, ela era a consciência moral que falta atualmente”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.