Enviado dos EUA Witkoff chega na Rússia – DW – 11/11/2025

Os negociadores da UE e os Estados -Membros elaboraram um acordo sobre como proteger melhor as crianças de produtos químicos perigosos e brinquedos perigosos vendidos online.

Embora a maioria das substâncias perigosas já esteja proibida, o bloco diz que a ação ainda é necessária em certos produtos químicos que perturbam os hormônios e danificam os sistemas nervosos, respiratórios ou imunológicos.

Quais são as novas regras sobre produtos químicos?

As novas regras introduzem uma proibição de PFAs – um grupo de produtos químicos sintéticos conhecido por sua durabilidade e riscos à saúde, exceto em componentes eletrônicos em brinquedos que estão fora do alcance das crianças.

Exposição repetida ao PFAS foi associado a danos no fígado, altos níveis de colesterol, resposta imune reduzida, baixo peso ao nascer e vários tipos de câncer.

Os regulamentos também expandem as proibições existentes em carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos para produtos químicos de reprodução (CMRs) para incluir outras substâncias perigosas, como disruptores hormonais.

Tais produtos químicos estão ligados a distúrbios hormonais cada vez mais comuns, geralmente mais tarde na vida, como a qualidade do esperma prejudicada.

“Esses produtos químicos são particularmente prejudiciais para as crianças, pois podem interferir em seus hormônios, seu desenvolvimento cognitivo ou, mais geralmente, afetam sua saúde”, afirmou a Comissão Europeia.

Marion Walsmann, membro do Parlamento Europeu alemão, que liderou a legislação através da legislatura do bloco, observou que um em cada cinco produtos retirado do mercado da UE para preocupações com segurança é um brinquedo.

“O novo regulamento de segurança de brinquedos envia uma mensagem clara: estamos protegendo as crianças, garantindo uma concorrência justa e apoiando a Europa como um centro de negócios”, disse ela.

Os regulamentos entrarão em ação assim que forem formalmente aprovados pelo Parlamento Europeu e pelos governos da UE.

“As regras de segurança dos brinquedos da UE estão entre os mais rigorosos do mundo, mas devemos acompanhar os riscos emergentes”, disse Krzysztof Paszyk, ministro da Tecnologia da Polônia.

Que tal brinquedos vendidos online?

De acordo com as novas regras, os importadores terão que enviar um passaporte de produto digital – um tipo de folha de fato de segurança que contém informações e avisos de conformidade de segurança – aos costumes nas fronteiras da UE.

“Isso facilitará para os inspetores e oficiais da alfândega nacionais os controlam”, o Comissão Europeia disse.

De acordo com as novas regras, “os importadores terão que enviar o passaporte de produtos digitais à alfândega nas fronteiras da UE, que serão verificadas para impedir que os brinquedos inseguros entre no mercado da União, incluindo os vendidos on -line”, acrescentou a Comissão.

Editado por: Wesley Rahn