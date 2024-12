Exército sírio inicia contra-ofensiva em Hama – DW – 12/04/2024

O último confronto entre navios filipinos e chineses O incidente nas águas disputadas do Mar da China Meridional ocorreu na quarta-feira, com ambos os lados trocando culpas depois que Manila alegou que uma patrulha chinesa disparou um canhão de água e “atingiu lateralmente” um barco da guarda costeira filipina.

A China alegou que os navios da guarda costeira filipina tentaram “intrometer-se nas águas territoriais da China em torno da ilha Huangyan”, que é o que a China chama de Scarborough Shoal, um anel de rochas rasas a cerca de 220 quilómetros (120 milhas náuticas) da costa da ilha filipina de Luzon. .

A China reivindica quase todo o Mar da China Meridional como seu território marítimo, apesar de uma decisão de 2016 de um tribunal internacional que declarou estas reivindicações inválidas ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

Entre outras coisas, a CNUDM define a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de um país como a extensão de 200 milhas náuticas da terra. A ZEE permite a um país direitos sobre os recursos marinhos.

Para referência, Scarborough Shoal, onde estes confrontos ocorrem frequentemente, fica a mais de 460 milhas náuticas (851 quilómetros) da costa chinesa mais próxima, na Ilha de Hainan, e está bem dentro da ZEE das Filipinas.

No entanto, estas disputas territoriais também envolvem outros países, principalmente a Malásia e o Vietname, ambos com reivindicações no Mar da China Meridional que se sobrepõem às da China e das Filipinas.

Leis marítimas filipinas provocam reação regional

Em 8 de novembro, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., assinou leis chamadas Lei das Zonas Marítimas das Filipinas e Lei das Rotas Marítimas Arquipelágicas das Filipinas, que reafirmam as reivindicações marítimas de Manila.

“Isso assinala a nossa determinação em proteger os nossos recursos marítimos, preservar a nossa rica biodiversidade e garantir que as nossas águas continuem a ser uma fonte de vida e de subsistência para todos os filipinos”, disse Marcos.

A China respondeu rapidamente, chamando a medida de “decisão ilegal”. As leis também impuseram rotas fixas para navios estrangeiros, o que levou a China a convocar o embaixador filipino.

A nova legislação também irritou a Malásia, cujo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamad Alamin, disse ter reafirmado uma reivindicação territorial de Manila sobre o estado malaio de Sabah, rico em petróleo, no norte do Bornéu, uma disputa que remonta aos tempos coloniais.

Em Agosto, o Vietname e as Filipinas concordaram em aprofundar as relações de defesa e militares e reforçar a colaboração em matéria de segurança marítima no contexto da crescente assertividade da China nas águas disputadas.

Os dois países deverão assinar um acordo oficial antes do final do ano, prometendo resolver divergências pacificamente ao abrigo do direito internacional.

Filipinas denuncia comportamento agressivo da China no Mar do Sul da China Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Disputas marítimas entre países menores

Shahriman Lockman, diretor de projetos especiais do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais da Malásia, disse que as reivindicações sobrepostas das Filipinas são “provocativas” para a Malásia.

“Muitas pessoas muitas vezes ignoram que as reivindicações sobrepostas no Mar da China Meridional não são apenas entre a China e os requerentes do Sudeste Asiático, mas também envolvem disputas entre os próprios requerentes do Sudeste Asiático”, disse ele à DW.

“De certa forma, as reivindicações filipinas são especialmente provocativas para a Malásia, pois abrangem o estado malaio de Sabah, em Bornéu. Esta não é uma ilha desabitada, mas um estado com quase 4 milhões de pessoas e o segundo maior em área na Malásia”, disse Lockman. , acrescentando que “os protestos na Malásia não são novidade – o que seria incomum é a sua ausência”.

Desafios na resistência unificada contra a China

Lockman disse que cada país tem suas próprias disputas, o que torna difícil para eles se unirem na resistência à China.

“A realidade de cada requerente individual varia significativamente, e isto realça a questão de o mundo ver a situação através de uma lente estreita que a reduz a uma narrativa China versus Sudeste Asiático”, disse Lockman.

Desde que o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, assumiu o cargo em 2022, os especialistas dizem que ele tem vindo a afastar a aliança do seu país do Ocidente em favor de Pequim.

A China tem sido o principal parceiro comercial da Malásia desde 2009, representando 17% do comércio global da Malásia – perto de 100 mil milhões de dólares (95 mil milhões de euros) – disse o ministro do Comércio do país, Zafrul Aziz, em Junho.

Proteger estes preciosos laços económicos é fundamental para a Malásia, e os observadores dizem que é por isso que o país raramente se opõe às reivindicações ou ações de Pequim no Mar da China Meridionalapesar de também ter as suas próprias disputas territoriais de longa data com a China.

Gerenciando tensões no Mar da China Meridional Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Ian Chong, cientista político em Singapura, disse que a Malásia geralmente adota uma abordagem mais discreta nas disputas com a China.

“Além do silêncio sobre a disputa no Mar da China Meridional entre Manila e Pequim, a Malásia também adoptou uma abordagem mais calma na sua própria disputa com Pequim”, disse Chong em Setembro.

Ele acrescentou que o desafio aberto das Filipinas às reivindicações da China contrasta com as “respostas silenciosas e privadas” da Malásia ao protesto de Pequim contra a exploração de petróleo da Malásia e à implantação de navios da guarda costeira por Pequim na costa de Sarawak, um estado malaio no norte da ilha de Bornéu.

Chong disse que isso indica que a Malásia está “pronta para pressionar” países como as Filipinas, que considera “relativamente mais fracos”, embora esteja menos disposta a enfrentar Chinapois oferece “oportunidades económicas significativas”

Editado por: Keith Walker