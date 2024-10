Família comemora filho que desencalhou com coreografia e cantoria; vídeo

O presidente russo, Vladimir Putin, é o anfitrião do evento anual BRICS cimeira, que começou na terça-feira, na cidade de Kazan, no sudoeste da Rússia.

O conclave de três dias será a maior reunião de líderes mundiais na Rússia em décadas e será realizada num momento em que o Kremlin está envolvido numa guerra com a Ucrânia apoiada pelo Ocidente.

Então, o que está na agenda e por que a cimeira é significativa?

O que é o BRICS?

BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O grupo começou em 2006, e Brasil, Rússia, Índia e China reuniram-se para a primeira cimeira do BRIC em 2009. A África do Sul aderiu um ano depois.

O objectivo da aliança é desafiar o monopólio económico e político do Ocidente. O grupo define prioridades e discute uma vez por ano durante a cimeira do BRICS, que os membros se revezam na organização. A cúpula é a 16ª realizada.

Em 2023, BRICS convites estendidos para incluir Egipto, Etiópia, Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos após estes países terem solicitado a adesão. A Arábia Saudita ainda não aderiu formalmente, mas os outros aderiram.

Ao mesmo tempo, um convite foi estendido à Argentina, mas o país sul-americano recusou depois do presidente Javier Mileyeleito em dezembro, fez campanha com a promessa de reforçar os laços com o Ocidente.

Quem está participando da cúpula do BRICS?

Duas dezenas de líderes mundiais participaram da abertura da cúpula na terça-feira.

Os líderes dos países membros do BRICS – incluindo o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, chinês Presidente Xi Jinping e presidente sul-africano Cirilo Ramaphosa – estão participando da cúpula.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed também desembarcaram em Kazan para a cimeira.

Também participam líderes de vários outros países que demonstraram interesse em aprofundar os laços com os BRICS, incluindo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou sua viagem à Rússia depois de sofrer um ferimento na cabeça ao cair em casa no dia 19 de outubro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará agora o país na cúpula.

Espera-se também que o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, participe – e se encontre com Putin. Na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia criticou Guterres, dizendo que embora não tenha aceitado um convite para participar numa cimeira de paz apoiada pela Ucrânia na Suíça, em Junho, “ele aceitou, no entanto, o convite para Kazan do criminoso de guerra Putin. Esta é uma escolha errada que não promove a causa da paz. Isso apenas prejudica a reputação da ONU.”

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin, acusando-o do crime de guerra de deportação ilegal de crianças da Ucrânia.

O que está na agenda da cimeira?

O tema central que une os membros dos BRICS é a sua desilusão com as instituições de governação global lideradas pelo Ocidente, especialmente no que diz respeito à economia.

As sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022 assustaram muitas nações do Sul Global, preocupadas com a possibilidade de o Ocidente poder usar ferramentas de finanças globais contra elas.

“No rescaldo da guerra em Gaza, a Rússia e a China aproveitaram de forma mais eficaz este sentimento antiocidental, capitalizando as frustrações com os duplos padrões ocidentais, bem como o uso de sanções e coerção económica por parte do Ocidente”, disse Asli Aydintasbas, um turco. especialista em política externa, disse em comentários ao Brookings Institute, um think tank de Washington, DC. “Isso não significa que as potências médias queiram trocar o domínio dos EUA pelo chinês, mas significa que estão abertas ao alinhamento com a Rússia e a China para um mundo mais fragmentado e autónomo.”

Para o efeito, os parceiros do BRICS querem reduzir a sua dependência do dólar dos Estados Unidos e do sistema SWIFT, uma rede internacional de mensagens para transacções financeiras da qual os bancos russos foram cortados em 2022.

Em 2023, Lula propôs uma moeda comercial para os membros do BRICS. Mas os especialistas alertaram que qualquer iniciativa desse tipo pode estar repleta de desafios. Em Agosto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, S Jaishankar, também expressou cepticismo sobre quão realista poderia ser uma moeda dos BRICS.

Em vez disso, os membros dos BRICS estão agora a trabalhar no sentido de utilizar mais as suas moedas nacionais para o comércio bilateral, a fim de isolá-los das flutuações cambiais e reduzir a sua dependência do dólar.

“A China tem agora uma alternativa ao sistema de pagamentos SWIFT, embora de utilização limitada, e países como a Turquia e o Brasil reestruturam cada vez mais as suas reservas em dólares em ouro”, disse Aydintasbas. “Os swaps cambiais para acordos energéticos também são uma ideia popular – todos sugerindo um desejo de maior independência financeira em relação ao Ocidente.”

Por que a cimeira é significativa para Putin?

Desde que a Rússia lançou um invasão em grande escala da Ucrânia em Fevereiro de 2022, o país e o seu líder ficaram isolados.

Um mês após o início da invasão, o Canadá, a União Europeia, o Japão, a Nova Zelândia, Taiwan, o Reino Unido e os EUA revelaram uma série de sanções nos bancos russos, nas refinarias de petróleo e nas exportações militares. Houve mais sanções à Rússia e seus aliados desde então.

O mandado de prisão do TPI contra Putin também significa que ele não pode viajar para países signatários do Estatuto de Roma, um tratado da ONU que criou o tribunal, sem correr o risco de ser preso. Em 2023, ele faltou à cimeira dos BRICS na África do Sul, que é parte no tratado, devido à pressão sobre Pretória para deter o líder russo caso ele comparecesse.

Os líderes ocidentais também não estão dispostos a juntar-se a Putin em qualquer cenário multilateral. Putin faltou à cimeira do G20 na Índia no ano passado, apesar de Nova Deli não ser parte no Estatuto de Roma.

Neste contexto, “a cimeira de Kazan tem grande importância simbólica e prática para o regime de Putin”, disse Angela Stent, diretora do Centro de Estudos da Eurásia, da Rússia e da Europa de Leste da Universidade de Georgetown, em comentários ao Instituto Brookings. “A cimeira demonstrará que, longe de estar isolada, a Rússia tem parceiros importantes como a Índia, a China e outras grandes potências emergentes.”

O grupo expandido BRICS representa agora cerca de 45 por cento da população mundial e 25 por cento do produto interno bruto global.

O que vem a seguir para os BRICS?

O BRICS continua a expandir-se.

Os países do Sudeste Asiático manifestaram recentemente interesse em aderir à aliança.

No Diálogo do BRICS com os Países em Desenvolvimento, realizado na Rússia em 11 de junho, a Tailândia disse que queria aderir.

Em 18 de junho, Malásia manifestou interesse por fazer parte do BRICS pouco antes da visita do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, ao país.

OTAN A Turquia, membro, também solicitou formalmente a adesão ao BRICS em setembro.

“O facto de tantos países estarem dispostos a ir para a Rússia, considerada há pouco tempo um Estado pária por ter violado o direito internacional ao invadir a Ucrânia, confirma uma tendência seguida por um número crescente de países no mundo: eles não querem ter escolher entre parceiros”, disse Tara Varma, pesquisadora visitante do Brookings Institute.