G20: Lista de convidados chega a 55 delegações – 12/11/2024 – Mundo

Ricardo Della Coletta



A lista final de convidados para a cúpula do G20 inclui um representante do papa Francisco e uma líder africana que ficou conhecida por adotar postura antinegacionismo na pandemia da Covid-19 —mas que lidera um governo que tem sido criticado por reprimir a oposição.

De acordo com o embaixador Mauricio Lyrio, negociador-chefe do Brasil para o G20, no total desembarcaram no Rio representantes de 55 países e organizações internacionais.

A cúpula do G20 no Rio marca o retorno de grandes encontros internacionais à cidade. O primeiro de uma série de eventos após a redemocratização foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco-92. Na ocasião, 108 chefes de Estado se reuniram para discutir as bases para um desenvolvimento sustentável.

Em outro evento internacional de grande magnitude no Rio, nas Olimpíadas de 2016, 35 países assistiram à cerimônia de abertura, representados por chefe de Estado ou governo, seus vice-líderes ou chanceleres.

A lista final do G20 inclui os 21 membros atuais do grupo e os oito países que foram convidados para acompanhar todas as reuniões da presidência brasileira. Foram chamados ainda 11 países especificamente para a cúpula de chefes de Estado: Bolívia, Paraguai e Uruguai, como membros do Mercosul; os sul-americanos Colômbia e Chile; e, por fim, Tanzânia, Vaticano, Moçambique, Vietnã, Malásia e Qatar.

Foram usados diferentes critérios para definir os últimos convidados. A Malásia, por exemplo, presidirá a Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) no próximo ano.

O presidente Lula (PT) convidou o papa Francisco para participar da cúpula no Rio. O pontífice de 87 anos declinou e citou diversos eventos que ocorrem no Vaticano entre outubro e o final do ano. Em seu lugar, escalou o cardeal Pietro Parolin, que exerce funções equivalentes a de um primeiro-ministro.

Esta será a segunda visita de Parolin ao Brasil em 2024. Em abril, ele se encontrou com Lula no Palácio do Planalto e discutiu, entre outros temas, a escalada autoritária na Nicarágua sob Daniel Ortega e a perseguição contra bispos católicos.

Já a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, ficou conhecida por reverter, ao chegar ao poder em 2021, a política negacionista de seu antecessor no cargo, John Magufuli —que morreu em decorrência da Covid. O governo da Tanzânia, porém, é acusado de reprimir opositores e meios de comunicação críticos à administração de Samia.

Entre os membros titulares do G20, a principal ausência na cúpula do Rio será a do presidente Vladimir Putin, da Rússia. Ele disse que sua ida prejudicaria os trabalhos, uma vez que é alvo de um mandado de prisão do TPI (Tribunal Penal Internacional) por crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

Há ainda desfalques que podem ocorrer de última hora devido a instabilidades internas em determinados países. Para citar um exemplo, o governo do espanhol Pedro Sánchez enfrenta uma crise doméstica por causa das inundações em Valência.

Além dos países, já participam de todas as sessões da presidência brasileira o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Banco Mundial, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, CAF (Corporação Andina de Fomento), FMI (Fundo Monetário Internacional), NDB (Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como banco do Brics), ONU, Unesco, FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), OIT (Organização Internacional do Trabalho), OMS (Organização Mundial da Saúde) e OMC (Organização Mundial do Comércio).

Foram convidados ainda para a cúpula FSB (Conselho de Estabilidade Financeira), Banco de Investimento em Infraestrutura e o Banco de Desenvolvimento Africano. A Liga dos Estados Árabes também foi chamada para a reunião.



TITULARES DO G20

Brasil



África do Sul



Alemanha



Arábia Saudita



Argentina



Austrália



Canadá



China



Estados Unidos



França



Índia



Indonésia



Itália



Japão



México



Reino Unido



Coreia do Sul



Rússia



Turquia



União Africana



União Europeia

CONVIDADOS DO ANO

Angola



Egito



Emirados Árabes Unidos



Espanha



Nigéria



Noruega



Portugal



Singapura

CONVIDADOS PARA A CÚPULA

Bolívia



Paraguai



Uruguai



Colômbia



Chile



Tanzânia



Vaticano



Moçambique



Vietnã



Malásia



Qatar

ORGANIZAÇÕES



BID



Banco Mundial



Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento



CAF



FMI



Banco do Brics



ONU



Unesco



FAO



OIT



OMS



OMC



Conselho de Estabilidade Financeira



Banco de Investimento em Infraestrutura



Banco de Desenvolvimento Africano



Liga dos Estados Árabes