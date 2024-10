Georgian Dream, o partido pró-Rússia de Bidzina Ivanishvili, mantém o poder

Olá e bem-vindo à nossa cobertura ao vivo das guerras de Israel em Gaza e no Líbano.

O líder supremo do Irão, Aiatolá Ali Khameneideverá falar no domingo sobre o ataques aéreos de Israel que viu ondas de caças e drones das FDI atacarem locais militares em todo o país, relata o New York Times.

O ataque de sábado concentrou-se na defesa aérea, instalações de radar e instalações de produção de mísseis de longo alcance e marcou a primeira vez que Israel atacou abertamente. Irã depois de décadas de guerra nas sombras. Quatro soldados foram mortos, disse a mídia iraniana.

Pelo menos 40 palestinos foram mortos e outros 80 ficaram feridos em ataques aéreos israelenses contra várias casas no norte de Gaza. Beit Lahiya no sábado, disse a agência de notícias palestina Wafa no domingo, citando fontes médicas.

O ataque teve como alvo um quarteirão de pelo menos cinco casas perto da rotatória oeste em Beit Lahiya, de acordo com jornalistas da Wafa. As autoridades dizem que isso significa que cerca de 1.000 palestinianos foram mortos no novo ataque ao norte de Gaza lançado pelos militares israelitas no início de Outubro.

Aqui está um resumo dos últimos desenvolvimentos:

“Espero que este seja o fim,” o presidente dos EUA Joe Biden disse a repórteres no sábado, após os ataques aéreos israelenses ao Irã. Biden disse que Israel o avisou e parecia que “eles não atingiram nada além de alvos militares” em seus ataques. O presidente de Israel, Isaac Herzog, saudou os EUA – o maior fornecedor de armas de Israel – como o “verdadeiro aliado” do seu país após os ataques aéreos. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, negou um relato de que Israel planeava inicialmente atacar as instalações de petróleo e gás natural do Irão, mas mudou o seu plano para se concentrar em alvos militares iranianos após pressão dos EUA.

Quatro soldados foram mortos no israelense ataques aéreos ao Irã, disse a mídia iraniana. O Irã disse que os ataques aéreos tiveram como alvo bases militares nas províncias de Ilam, Khuzistão e Teerã, causando “danos limitados”. A missão do Irão na ONU disse que aviões de guerra israelitas atacaram vários locais militares e de radar iranianos a partir do espaço aéreo iraquiano e culpou os EUA pelo que chamou de “cumplicidade”. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, descreveu o ataque israelita como “imprudente e cobarde”, acrescentando que o seu país estava determinado a defender-se.

Os ataques israelenses teriam atingido instalações iranianas usadas para produzir combustível sólido para mísseis balísticos de longo alcance. Imagens de satélite obtidas pela Reuters parecem confirmar que os ataques israelitas atingiram edifícios que o Irão utilizava para misturar combustível sólido para mísseis balísticos. Israel atacou Parchin, um enorme complexo militar perto de Teerã, bem como Khojir, um amplo local de produção de mísseis perto da capital iraniana, informou a agência de notícias, citando dois pesquisadores norte-americanos. Israel atingiu 12 “misturadores planetários” usados ​​para produzir combustível sólido para mísseis balísticos de longo alcance, que constituem a maior parte do arsenal de mísseis do Irã, disseram fontes israelenses à Axios. A agência nuclear da ONU (AIEA) disse que o programa nuclear do Irã não foi afetado pelos ataques de sábado.

Os militares iranianos sugeriram que dariam prioridade a um acordo para acabar com as guerras de Israel em Gaza e no Líbano em detrimento de qualquer retaliação contra Israel. A declaração cuidadosamente redigida, divulgada no sábado à noite, sugere que pelo menos partes do governo do Irão querem evitar uma nova escalada. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que tinha direito à legítima defesa após o ataque de sábado. O comunicado disse que os radares iranianos foram danificados, mas alguns já estavam em reparos, e acrescentou que Israel usou os chamados mísseis “de impasse” sobre o espaço aéreo iraquiano para lançar ataques. Eles tinham ogivas mais leves para atingir alvos dentro do Irã.

Os ataques foram suficientemente contidos para que as autoridades iranianas menosprezassem a escala e a eficácia da incursão e para que a linha dura israelita denunciasse o seu governo por timidez. Os militares de Israel poderiam ter “exigido um preço mais elevado”, diz líder da oposição Yair Lapid disse em um post no X após o fim do bombardeio. Ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir disse que o ataque de sábado foi “um golpe inicial” e que os ataques aos activos estratégicos do país “devem ser o próximo passo”.

Os militares de Israel anunciaram que estavam aliviando algumas restrições de segurança para residentes em áreas do norte de Israel no sábado, uma possível indicação de que não espera qualquer ataque imediato em grande escala por parte do Irão ou dos seus representantes na região. A decisão seguiu uma “avaliação situacional”, disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF) em comunicado no sábado.

As tropas israelenses retiraram-se do hospital Kamal Adwan em Jabalia no sábado, depois de invadirem as instalações médicas e deterem dezenas de seus funcionários. As forças israelenses capturaram 44 dos 70 homens da equipe do hospital, e apenas 14 foram liberados desde então. Quase todo o pessoal masculino do hospital foi levado pelas forças israelenses, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus disse, descrevendo a situação na área como “catastrófica”. Entre os desaparecidos está o Dr. Mohammed Obeid, um cirurgião ortopedista que trabalha para Médicos Sem Fronteiras/Médecins Sans Frontières (MSF), que disse estar “profundamente preocupado” com sua segurança.





A chefe humanitária em exercício da ONU, Joyce Msuya, apelou à suspensão urgente do devastador ataque israelita ao norte de Gaza, ataques a instalações de saúde e detenções em massa. “Toda a população do norte de Gaza corre o risco de morrer”, disse ela.