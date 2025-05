Ginástica do Brasil conquista ouro inédito ao som de ‘Evidências’; veja outras medalhas do fim de semana

Esse foi um final de semana para ficar na memória! A ginástica rítmica do Brasil viveu um momento histórico, conquistando, pela primeira vez, a medalha de ouro no all-around da etapa de Portimão, em Portugal, pela Copa do Mundo da modalidade. Mas o que emocionou ainda mais foi a trilha sonora escolhida: a apresentação foi embalada pela icônica música “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, arrancando aplausos e lágrimas de quem assistia. (vídeo abaixo) A equipe brasileira – formada por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Bárbara Galvão, Mariana Gonçalves, Maria Paula Caminha e Ana Luiza Franceschi – brilhou especialmente na série mista (com três bolas e dois arcos), alcançando 26.150 pontos. No dia anterior, a série simples já havia rendido 25.200, a melhor nota da rodada. Com isso, o Brasil somou 51.350 pontos no total e garantiu o lugar mais alto do pódio, superando seleções tradicionais da modalidade. Um feito que coloca o país entre os grandes nomes da ginástica rítmica mundial

Rumo ao Mundial A conquista em Portugal veio na hora certa. Em agosto, o Brasil será sede do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que acontecerá no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que o evento acontecerá em uma cidade sul-americana – um marco para o esporte no continente. A técnica da equipe, Camila Ferezin, comemorou o resultado e reforçou a confiança no time. “Estamos felizes com nossos resultados em Portimão. Trabalhamos duro desde que voltamos dos Jogos Olímpicos de Paris. O Mundial no nosso país é uma inspiração enorme. Nossa estreia na temporada não poderia ter sido melhor: três ouros. Uau!”, vibrou, em entrevista a Agência Brasil.

Leia mais notícia boa: Futebol de areia também brilhou Além da ginástica, o fim de semana foi de festa também no futebol de areia. A seleção brasileira venceu Belarus por 4 a 3 e conquistou o heptacampeonato da Copa do Mundo da modalidade, disputada em Seychelles, na África. Os gols brasileiros foram marcados por Lucão, Rodrigo (duas vezes) e Catarino. Mesmo com uma reação dos bielorrussos no fim, o Brasil conseguiu segurar a vantagem e levantou mais um troféu, garantindo a sétima estrela no uniforme. Mulheres 6 medalhas no Judô Neste domingo (11), o Brasil encerrou a participação no Grand Slam de Judô de Astana com seis medalhas de bronze, todas conquistadas por mulheres. Os pódios no Cazaquistão vieram pelas mãos das brasileiras Natasha Ferreira (48kg), Jessica Pereira (52kg), Shirlen Nascimento (57kg), Rafaela Silva (63kg), Luana Carvalho (70kg) e Beatriz Freitas (78kg). O bronze de Rafaela Silva foi a primeira medalha da judoca em Grand Slam após a mudança de categoria, e a segunda em competições internacionais, já que ela também foi bronze no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô, em Santiago. Em Astana, Rafaela superou adversárias da China, Croácia, Espanha e Polônia para subir ao pódio. Bia Souza entrou no tatame para enfrentar a japonesa Takahashi Ruri pelo bronze na disputa das judocas da categoria mais pesada. Mas, no Golden Score, a brasileira tomou um ippon e não levou a premiação desta vez. Prata no Tênis O tenista paralímpico Ymanitu Silva, natural de Tijucas (SC), alcançou um feito histórico neste fim de semana ao conquistar a medalha de prata na Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas, realizada em Antalya, na Turquia. Esta é a primeira vez que o Brasil chega à vice-liderança do torneio, considerado um dos mais importantes da modalidade no cenário internacional. Ouro no Karatê A jovem atleta Kimberly Machado, brilhou na Copa do Brasil de Karatê, realizada na última sexta-feira (9), em Goiás. Com uma performance de alto nível, ela conquistou a medalha de ouro e colocou o nome de Campinas do Sul em evidência entre os melhores do país. O torneio reuniu os principais talentos do karatê nacional e contou com a presença de competidores de várias regiões do Brasil. Mesmo diante de adversárias experientes, Kimberly demonstrou técnica, foco e determinação, e supeerou todas as etapas da competição com destaque. Veja a atuação brilhante da ginástica do Brasil:

