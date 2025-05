Ranking mostra países mais baratos para viajar em 2025. Prefere qual?

Apesar da desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, tem vários destinos atrativos ao bolso, ao redor do mundo. O ranking dos países mais baratos para viajar foi divulgado. Quem sabe as férias tão sonhadas agora se tornam possíveis!

A lista, organizada pelo site Observatório dos Famosos, tem destinos para quem quer explorar novas culturas, paisagens incríveis e gastronomias surpreendentes, mas sem estourar o orçamento.

Em primeiro lugar ficou a Argentina. O país é conhecido pela cultura vibrante, com influências europeias e gastronomia marcante. Lá, é possível encontrar hospedagens a partir de R$50,00 e a comida é barata. Confira todos os outros abaixo!

América do Sul: perto e barato

A América do Sul está cheia de surpresas. A lista traz seis países no continente que vão te encantar.

Bolívia : um dos países mais baratos da lista é a Bolívia. O local tem mercados coloridos, cidades coloniais e paisagens naturais. Tudo isso gastando muito pouco.

: um dos países mais baratos da lista é a Bolívia. O local tem mercados coloridos, cidades coloniais e paisagens naturais. Tudo isso gastando muito pouco. Chile : Chile é considerado o país dos contrastes. Lá é possível encontrar desertos, neve e mar. Os hostels partem de R$ 70 e refeições em mercados locais ficam na faixa de R$ 20 a R$ 30.

: Chile é considerado o país dos contrastes. Lá é possível encontrar desertos, neve e mar. Os hostels partem de R$ 70 e refeições em mercados locais ficam na faixa de R$ 20 a R$ 30. Colômbia : diversidade é a palavra que define a Colômbia. Com praias caribenhas, cidades históricas e vida noturna animada, o país tem um ótimo custo-benefício para os brasileiros.

: diversidade é a palavra que define a Colômbia. Com praias caribenhas, cidades históricas e vida noturna animada, o país tem um ótimo custo-benefício para os brasileiros. Equador: pequeno no mapa, mas gigante em experiências. Com até R$ 150, dá pra conseguir uma boa hospedagem e conhecer praias, vulcões e centros históricos.

Caribe e América Central

Na América Central há também opções para quem quer passear, colecionar memórias e não gastar tanto.

Cuba : com hospedagens em casas de moradores a partir de R$ 60 e refeições completas por R$ 15 a R$ 30, Cuba é um país histórico, com ótimas praias e músicas tradicionais.

: com hospedagens em casas de moradores a partir de R$ 60 e refeições completas por R$ 15 a R$ 30, Cuba é um país histórico, com ótimas praias e músicas tradicionais. México: México é um país clássico que nunca decepciona. A história é milenar, as praias são paradisíacas, cidades históricas e comida premiada. Com tudo isso, o México é um dos destinos mais completos e econômicos.

Oriente Médio e Europa

Do outro lado do mundo também há destinos incríveis. Apesar da passagem ser um pouco mais cara, a economia no destino final compensa.

Indonésia : Bali, a mais conhecida, é só o começo. O país tem hospedagens a partir de R$ 40 e refeições por menos de R$ 10.

: Bali, a mais conhecida, é só o começo. O país tem hospedagens a partir de R$ 40 e refeições por menos de R$ 10. Tailândia : queridinha dos mochileiros, a Tailândia impressiona pela beleza e pelo custo. Dormir lá não chega a R$ 40 e comer sai ainda mais em conta, R$ 12.

: queridinha dos mochileiros, a Tailândia impressiona pela beleza e pelo custo. Dormir lá não chega a R$ 40 e comer sai ainda mais em conta, R$ 12. Turquia: mescla da Europa e Ásia, a Turquia oferece atrações únicas como Istambul e a Capadócia. Os hostels custam por volta de R$ 60 e as refeições completas saem por R$ 20.

Planejamento é tudo

Seja qual for o destino escolhido, o segredo para economizar é planejar.

Mesmo os países mais baratos exigem uma organização prévia para aproveitar melhor o que cada lugar tem a oferecer.

Boa viagem!

A Colômbia é diversa. As cidades são coloridas e as hospedagens no precinho. – Foto: World Packers O Chile é repleto de maravilhas naturais e paisagens de tirar o fôlego. – Foto: Assegurou







