Governo supostamente perde o controle de Daraa – DW – 12/07/2024

07/12/20247 de dezembro de 2024

Grupos de oposição locais assumiram o controlo da maior parte da província de Daraa, no sul, incluindo a cidade de Daraa, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido.

“As facções locais assumiram o controlo de mais áreas na província de Daraa, incluindo a cidade de Daraa… controlam agora mais de 90% da província, à medida que as forças do regime se retiraram sucessivamente”, disse o Observatório.

Os acontecimentos em Daraa ocorrem no momento em que uma aliança rebelde liderada pelos islamitas toma as principais cidades de Alepo e Hama no norte e centro do país, o que é visto como um grande desafio para o Presidente Bashar al-Assadé o poder.

A província de Daraa, que faz fronteira com a Jordânia, foi apelidada de “berço da revolução” no início Síriada guerra civil, que eclodiu em 2012.

Foi lá que activistas acusaram o governo de deter e torturar um grupo de rapazes por escreverem slogans anti-Assad nas paredes da sua escola em 2011, levando a protestos anti-regime que foram brutalmente reprimidos.

A província tem vivido uma agitação considerável nos últimos anos, apesar de uma trégua mediada pela Rússia, um dos mais leais aliados de Assad.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, afiliado à oposição, tem monitorizado a guerra civil na Síria através de uma vasta rede de testemunhas no terreno.