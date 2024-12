Veja como é o pacote para combater a violência contra a mulher aprovado na Câmara; 2025 com avanços

O segredo da longevidade desse idoso mineiro, de 106 anos, está numa rotina de exercícios físicos e manter a mente ativa com atividades que aprecia. O vovô, de Viçosa, em Minas Gerais, é super amado pela neta Larissa Maciel Euclydes e todos que o cerca.

O dia do idoso começa na sacada de casa. Dali, olhando a rua, que tanto aprecia, faz uma série de exercícios físicos. Nada estressante, mas atividades que fortalecem os músculos e deixam o corpo ativo.

A neta Larissa compartilha parte do cotidiano do vovô com os filhos, netos e bisnetos. Aos 106 anos, o idoso não para! Adora assistir Charlie Chaplin com a bisnetinha Gabi, de 1, e jogar partidas de dama com o bisneto, de 7.

Vídeo dos exercícios

O vídeo em que o idoso aparece se exercitando lembra muito as atividades cotidianas.

O vovô segura no parapeito, de devagarinho, levanta-se, senta-se e assim vai…

Dessa forma, olhando a paisagem, vestido formalmente como gosta, o idoso faz sua rotina de exercícios físicos e fortalece o que se chama de segredo da longevidade.

Reações nas redes

Nas redes sociais, aplausos e muitos elogios ao idoso e sua família.

“Eu falo a geração antiga que atinge a idade além dos cem anos e privilegiado por Deus”, disse uma internauta. “Que lucidez ele tem aos 106 anos”, completou ela.

Outra se recordou da avó. “Lembro-me do meu avó que também ensinou os netos a jogar dama”, disse ela.

Para uma seguidora, a longevidade do idoso está diretamente ligada ao amor que recebe. “Quanta riqueza em um único lar.”

Com a neta (D) e a bisneta (E), o idoso, de 106 anos, de Viçosa, em MG, consegue manter a saúde mental e física, garantindo o segredo de longevidade. Foto: @eullamaciel

Idoso de 106 anos faz exercícios físicos todos os dias, veja:

Vovô assistindo TV com sua bisnetinha Gabi:





