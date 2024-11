Homem descobre que mãe biológica é dona da padaria que ele mais gosta

Cath Clarke



Tseu adorável filme conta a história de um homem chamado Billy Mail e sua lontra – um filhote que ele resgatou depois de avistá-lo meio faminto no pontão balançando no Atlântico, no fundo de seu jardim em Shetland. Billy chamou a lontra de Molly e começou a alimentá-la. Na narração, sua esposa, Susan, diz que Molly assumiu o controle de suas vidas e ela não está brincando. No final do filme, Molly está morando em uma miniatura feita à mão no jardim, jantando arinca; podemos nos deliciar com o cenário épico de Shetland, lindamente filmado pelo cinegrafista da vida selvagem e fotógrafo da National Geographic, Charlie Hamilton James.

As lontras são aparentemente extremamente tímidas, então Molly deve estar desesperada, Billy raciocinou quando a encontrou em março de 2021. Ele comprou um livro sobre lontras, o que não ajudou em nada na tentativa de criar um filhote, então ele inventou à medida que avançava. . “Às vezes, eu me sentia um pouco maluco”, diz ele ao ver uma filmagem de si mesmo enchendo uma banheira com bolas de plástico coloridas para Molly brincar. Mas, como uma boa múmia lontra, seu plano era levar Molly ao ponto onde ela pudesse ir. sozinho e sobreviver ao inverno. Susan se pergunta se o relacionamento mudou de Billy mantendo Molly para o contrário.

O casal fala brevemente sobre a dor de Billy por não ter tido filhos, deixando-o com uma sensação duradoura de perda; o diretor Hamilton James é educado ao respeitar sua privacidade e não provoca. Há uma reviravolta quando uma lontra macho aparece. Mas, na verdade, este é um filme de prazeres gentis, vendo a casa do casal aos poucos ficar louca por lontras. Uma caneca nova no escorredor da cozinha diz: “Você é minha metade lontra”. Tive pena do cão sofredor do casal, frequentemente filmado farejando uma bola desamparadamente, claramente me sentindo abatido e ignorado.