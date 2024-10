Houthis do Iêmen intensificam prisões para demonstrar força – DW – 23/10/2024

Na sua última onda de prisões, os rebeldes Houthi em Iémen prenderam dezenas de pessoas por celebrarem um feriado nacional numa data que a milícia apoiada pelo Irão considera errada.

“Desde 1962, os iemenitas comemoram o dia 26 de setembro como o nascimento da República Árabe do Iêmen”, disse Thomas Juneau, analista do Oriente Médio e professor da Universidade de Ottawa, no Canadá.

“No entanto, para o Houthisessa data marca simbolicamente uma ameaça muito clara à sua legitimidade”, disse ele, acrescentando que “qualquer celebração do 26 de Setembro pode ser vista como um apelo ao regresso a um Iémen republicano, o que é antitético ao que os Houthis defendem”.

Em vez disso, o Houthis procuraram impor o dia 21 de setembro como feriado nacional do país.

Naquele dia de 2014, a milícia — que foi redesignada como organização terrorista pelos EUA em janeiro de 2024 — assumiu o controle da capital do Iêmen, Sanaa.

Isto resultou numa guerra civil entre os Houthis e o governo internacionalmente reconhecido do Iémen. A situação agravou-se em 2015, quando uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita se juntou em apoio ao governo.

Desde então, o país foi efetivamente dividido em dois. O noroeste, incluindo Sanaa e cerca de 70% da população, está sob o controlo dos Houthis, enquanto o governo, entretanto representado por um Conselho Presidencial, preside na cidade portuária do sul, Aden. O Conselho de Transição do Sul, um grupo separatista aliado do Conselho Presidencial e apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, também controla territórios a leste

A Arábia Saudita, no entanto, tem sido cada vez mais aberta sobre o seu desejo de sair do conflito e já se reuniu com representantes Houthi para negociações de paz.

“Os Houthis têm venceu a guerra civil de certa forma nos últimos anos, mas eles dirigem um governo muito autoritário e repressivo no norte do Iêmen”, disse Juneau à DW. “Eles toleram absolutamente sem dissidêncianem republicano ou não.”

Apesar da vitória, a repressão aumenta

“Os Houthis demonstraram muito mais interesse em garantir que o Iémen continue em guerra do que em realmente governá-lo”, disse Niku Jafarnia, investigador do Iémen na Human Rights Watch.

“A maioria da população que vive nos territórios que controlam carece de necessidades básicas como comida e água”, acrescentou.

Os civis iemenitas têm suportado o peso da guerra brutal na última década.

Cerca de metade dos 38,5 milhões de habitantes depende de ajuda humanitáriaa fome está a aumentar e os níveis graves de privação alimentar duplicaram nas áreas controladas pelos Houthi desde o ano passado, disse Joyce Msuya, um alto funcionário do gabinete de coordenação da ajuda da ONU, em Outubro.

As Nações Unidas e as organizações de direitos humanos têm salientado repetidamente que os iemenitas estão a sofrer sob uma das as piores crises humanitárias do mundoque já matou centenas de milhares de pessoas. E a situação humanitária do país deverá piorar num futuro próximo.

Desde maio, os Houthis têm sido prendendo um número crescente de funcionários internacionais. Cerca de 50 membros da ONU, organizações humanitárias e funcionários da sociedade civil foram detidos arbitrariamente e desapareceram à força, confirmaram a Human Rights Watch e as Nações Unidas em Outubro.

“A detenção arbitrária de pessoal humanitário e as falsas acusações contra eles continuam a dificultar significativamente a nossa capacidade de fornecer assistência humanitária vital no Iémen”, disse Msuya em 15 de Outubro.

Em Outubro, vários chefes de entidades da ONU e organizações não-governamentais internacionais, como a UNESCO, a UNICEF, a OMS e a Oxfam, renovaram o seu apelo à “libertação imediata do seu pessoal detido arbitrariamente pelas autoridades de facto Houthi no Iémen”. Isto veio em resposta ao último anúncio Houthi de que os detidos enfrentariam “processo criminal” num futuro próximo.

No entanto, não existe processo justo, julgamentos justos, transparência e responsabilização no sistema judicial que os Houthis estabeleceram, disse o observador do Iémen, Juneau.

Hisham Al-Omeisy, analista de conflitos do Instituto Europeu da Paz e antigo diretor do centro de recursos de informação da Missão dos EUA no Iémen, concorda. “Isto (a acusação anunciada) é um mau sinal”, disse ele à DW, acrescentando que “significa que estão a avançar com a sentença e que muitas pessoas estão a preparar-se para sentenças de morte”.

‘Houthis se sentem vulneráveis’

A escalada dos Houthis contra os locais, bem como contra os trabalhadores humanitários internacionais, pode ser explicada pelo facto de “os Houthis sentirem que precisam de consolidar ainda mais o seu poder”, disse Juneau.

A situação financeira nas áreas que governam é tudo menos sólida, a situação humanitária é terrível e o facto de os Houthis terem não conseguiu obter o controle em todo o país fazem com que se sintam vulneráveis, explicou.

O grupo também está sob crescente pressão internacional. Após os ataques terroristas do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e os resultantes guerra em Gazaos Houthis começaram a visar rotas marítimas no Mar Vermelho em uma tentativa de mostrar solidariedade com os palestinos em Gaza.

Embora os ataques tenham impulsionado o grupo popularidade em casa, também resultaram em ataques dos EUA e de Israel contra alvos Houthi no Iémen.

“Semana passada Ataques dos EUA com bombardeiros B-2 aumentou ainda mais pressão sobre os Houthis”, disse Al-Omeisy. Na sua opinião, a milícia está se preparando para que as coisas “piorem mal”.

“Depois que os israelenses perseguiram os líderes do Hamas e do Hezbollah, os Houthis agora temem que sejam os próximos na fila”, acrescentou.

“Por sua vez, prenderam muito mais pessoas em Sanaa, incluindo pessoas das suas próprias fileiras, porque ficaram tão paranóicos que as suas fileiras foram infiltradas”, disse ele. “Eles estão em pânico total e, ao mesmo tempo, não querem mostrar que estão com medo”.

