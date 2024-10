IA: Perplexity se diz surpresa com processos de jornais – 27/10/2024 – Tec

O diretor da empresa de inteligência artificial (IA) Perplexity AI, Aravind Srinivas, afirmou nesta quarta-feira (23) que espera colaborar com os veículos de comunicação que acusaram a empresa de se aproveitar do seu trabalho.

Srinivas foi entrevistado durante uma conferência de tecnologia do Wall Street Journal realizada na Califórnia, nos EUA, dias após o jornal e o New York Post processarem a Perplexity por violação de direitos autorais e marcas registradas.

“Certamente ficamos muito surpresos com o processo, porque, na verdade, queríamos uma conversa”, disse o executivo. “Estou aqui para deixar bem claro que adoraria ter um contrato comercial.”

A Perplexity é uma das startups mais promissoras do Vale do Silício. Seu motor de busca baseado em inteligência artificial é citado como possível rival do Google.

As duas publicações que pertencem à News Corp, do bilionário Rupert Murdoch, entraram com ação judicial em Nova York, acusando a empresa de tecnologia de um “esquema descarado” para se apropriar de seu jornalismo para usar no mecanismo de busca impulsionado por IA.

No processo, os jornais informam que a Perplexity está “envolvida em uma quantidade massiva de cópias ilegais” de seu trabalho, “desviando clientes e receitas críticas” das publicações, “aproveitando-se do valioso conteúdo que elas produzem.”

Srinivas afirmou que buscará as empresas atrás de um acerto. “Prefiro encontrar um modelo no qual possamos crescer juntos, em que o nosso sucesso financeiro nos recompense”, disse o diretor ao Wall Street Journal.

Na entrevista, o executivo criticou diretamente o modelo adotado pelo Google de direcionar o tráfego para sites e, nesse processo, ganhar dinheiro com anúncios ou resultados patrocinados. Sua ideia é que a IA da Perplexity responda às consultas e divida a receita de publicidade com as fontes citadas por seu motor de busca: “Vamos compartilhar essa receita com os autores dos conteúdos de uma forma inspirada no Spotify.”

A Perplexity.ai é uma plataforma que responde a perguntas conhecida por sua interface minimalista e interativa. Diferentemente do ChatGPT e do Claude, a ferramenta da Perplexity oferece soluções atualizadas, que costumam incluir links para as fontes, o que permite ao usuário checar a informação.

Ao contrário de um motor de busca clássico, a Perplexity oferece respostas diretamente em sua página, eliminando a necessidade de clicar no site de origem.