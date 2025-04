Idosa de 74 comemora: vai se formar no EJA e quer fazer faculdade na UnB; vídeo

Imagine estar no trânsito e dar de cara com um jogador de futebol famoso empurrando um carro quebrado na rua. E nem era dele, era de um desconhecido. A cena real aconteceu com Dan Burn, o jogador que é estrela do futebol inglês. Ele foi flagrado ajudando uma família nessa situação. Olha que gentileza!

Chamado de “lenda” pelos fãs, Dan Burn desceu do carro dele para dar uma força para o motorista. As fotos do atleta empurrando o automóvel e conversando com o desconhecido viralizaram nas redes sociais.

O vídeo, gravado de dentro de um veículo próximo, mostrou Dan e mais duas pessoas ajudando, informou o Daily Mail. Na gravação é possível ouvir uma criança perguntando: “Mãe, esse é mesmo o Dan Burn?” O pai responde: “Sim. Uma lenda absoluta.”

Como foi

O jogador ajudou o homem, com o carro parado, na rotatória de Moor Farm, em Cramlington.

O local fica a cerca de 16 quilômetros do estádio St James’ Park, em Newcastle, na Inglaterra.

Quem passava pelo local parecia não acreditar no que estava vendo.

Muito de boa

Usando camiseta, bermuda e tênis sem meias, como um jovem qualquer, Dan foi empurrar o carro quebrado na pista, dando provas concretas do que é gentileza.

Depois, ele ainda para e conversa com o motorista.

Muito fofo, não?

Quem é o gigante

Aos 32 anos, o zagueiro do Newscastle está no elenco dos melhores atletas do futebol inglês.

Com 1,98 metro e 87 quilos, é forte e consegue ter visão completa do jogo, segundo especialistas.

Simpático, gentil e acessível, o atleta está entre os mais queridos do país.

Não é para menos, né?

Olha como foi a cena do jogador que para e empurra o carro quebrado de um desconhecido na rua:

O jogador Dan Burns empurra o carro quebrado do motorista desconhecido em uma rua em Newcastle, na Inglaterra. Que gentileza. – Foto: Daily Mail







