Inscrições para o Casamento Coletivo do Calafate iniciam nesta terça-feira, 27

Cerimônia está agendada para ocorrer no dia 4 de agosto, no Parque de Exposições. Próxima edição do Projeto Cidadão e Casamento Coletivo será realizada no Bairro Calafate, na primeira quinzena de julho

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informa que todas as 500 vagas para o Casamento Coletivo, a ser realizado na Expoacre 2023, em agosto, foram preenchidas nesta quinta-feira, 22. A cerimônia está agendada para ocorrer no dia 4 de agosto, no Parque de Exposições, na capital acreana.

O Casamento Coletivo é destinado, preferencialmente, aos casais com hipossuficiência financeira. Em 2022, o TJAC realizou ações do Casamento Coletivo nos municípios de Assis Brasil, Porto Acre, Acrelândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A realização do Casamento Coletivo do Projeto Cidadão na Expoacre tem a parceria e apoio da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg), Fundo Especial de Compensação (FECOM), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Governo do Estado do Acre, 1° Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco; 2° Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco e 3º Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco.

Próxima edição

A próxima edição do Projeto Cidadão será realizada no Bairro Calafate e serão disponibilizadas 100 vagas para o Casamento Coletivo. A partir do dia 27 até o dia 30 de junho, ou até o preenchimento das vagas, o ônibus do Programa Justiça Sobre Rodas estará no bairro para iniciar as inscrições.

Os atendimentos do Projeto Cidadão e Casamento Coletivo estão previstos para ocorrer na primeira quinzena de julho. A data exata será informada aqui no site do TJAC.