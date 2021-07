Vereador Ismael Machado recebe R$6 mil em diárias para participar de curso à beira mar

O vereador Ismael Machado (PSDB) reforçará o time dos vereadores da Câmara de Rio Branco, que embarcam na próxima semana durante o recesso do parlamento-mirim para cidade de Fortaleza, no Ceará, onde farão cursos de capacitação. A portaria que designa o parlamentar foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (23).

O time contava com Antônio Morais (PSB), Raimundo Neném (PSB), Rutênio Sá (Progressistas) e Raimundo Castro (PSDB). Com o reforço de Ismael Machado, os cinco parlamentares farão o curso “Controle e Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais”, que será realizado pelo Instituto “Capacitação e Treinamento”, em Fortaleza (CE), durante o período de 27 a 31 de julho de 2021, com saída no dia 26 e retorno dia 31.

Os vereadores receberão, cada um, 6,5 (seis e meia) diárias, totalizando R$ 6.107,01. As Portarias são assinadas pelo presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima (Progressistas).

Atualmente, uma diária de vereador vale R$ 939,54. Com salário de R$ 12 mil, cada parlamentar tem direito à contratação de até 12 assessores cujo as somas de seus salários cheguem no máximo até 30 mil.

Entre os benefícios, cada parlamentar de Rio Branco tem direito a R$ 4 mil de combustível e mais R$ 4 mil de serviços gráficos todos os meses. Além disso, eles também têm direito a três veículos, sendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma motocicleta à disposição.