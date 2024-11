Jogo que evoca o ataque do Hamas em 7 de outubro retirado após apelo da polícia, diz o criador | Entretenimento

Um jogo de computador que permite aos usuários recriar aspectos do ataque do Hamas em 7 de outubro a Israel foi removido da popular plataforma de jogos Steam no Reino Unido a pedido da polícia antiterrorista, segundo e-mails e o criador do jogo.

Fursan al-Aqsa: Os Cavaleiros da Mesquita Al-Aqsa, lançado em 2022, permite aos jogadores jogar como o personagem fictício “Ahmad al-Falastini”, um jovem estudante palestino, enquanto ele se vinga dos soldados israelenses que o torturaram e mataram seu família.

Uma versão atualizada do jogo chamada Operação al-Aqsa Flood, nome que o Hamas usa para seu ataque de 7 de outubro de 2023, foi lançada no Steam no início deste mês.

Uma cena do jogo mostra o personagem principal entrando na base militar israelense de Re’im através de uma asa delta motorizada, semelhante às incursões feitas por combatentes do Hamas em 7 de outubro, enquanto usava um lenço verde na testa. Verde é a cor da bandeira do Hamas.

Os combatentes então atacam soldados e veículos israelenses e executam uma linha de soldados desarmados com tiros na nuca.

O distribuidor do jogo disse ao desenvolvedor Nidal Nijm que havia removido o jogo a pedido da polícia do Reino Unido, de acordo com e-mails vistos pela Al Jazeera.

Em um e-mail de 24 de outubro, a Valve Corporation disse a Nijm que havia sido contatada pela Unidade de Referência Antiterrorista na Internet, mas não compartilhou mais detalhes.

“Tal como acontece com qualquer autoridade de uma região que supervisiona e rege o conteúdo que pode ser disponibilizado, temos de cumprir os seus pedidos. Infelizmente, não tenho um contato disponível para encaminhá-lo”, dizia o e-mail.

Nem a Valve Corporation, nem a Steam, nem a Polícia Metropolitana do Reino Unido, que supervisiona a Unidade de Referência Antiterrorista na Internet, responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Al Jazeera.

A Operação Al-Aqsa Flood continua disponível no Steam em outros países, exceto Alemanha e Austrália, onde o jogo é restrito devido a regras relativas a restrições de idade.

Nijm, que se identifica como um brasileiro muçulmano, disse que seu jogo pretendia ser um protesto político e não era afiliado a nenhum grupo palestino específico.

Ele disse que seu pai era membro do Fatah e lutou na Guerra Civil Libanesa antes de se mudar para o Brasil.

“Tentei mostrar que nós, palestinos, temos o direito de resistir contra a ocupação israelense e o genocídio que vemos claramente diariamente nas notícias. Mas também gosto de ficar sempre ‘abaixo da linha vermelha’ entre a liberdade de expressão e a ‘propaganda terrorista’”, disse Nijm à Al Jazeera.

A cena cortada da Operação Al-Aqsa Flood pretendia ser provocativa e “para ‘desencadear’ os sionistas”, disse Nim, mas a jogabilidade em si é mais atenuada, com os jogadores falhando imediatamente se atirarem em civis desarmados.

Nijm disse que se seu jogo for proibido no Reino Unido, as autoridades também deveriam proibir Call of Duty Black Ops 6, um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado durante a Guerra do Golfo que permite que as pessoas joguem como soldados americanos e matem soldados iraquianos.

“Eu não culpo a Valve nem o Steam; a culpa é do governo e das autoridades do Reino Unido que estão irritados com um videogame. Seguindo sua lógica falha, o mais recente Call of Duty Black Ops 6 também deveria ser banido”, disse ele.

“Enquanto você joga como um soldado americano e vai ao Iraque para matar o povo iraquiano. O que posso dizer é que vemos claramente a duplicidade de critérios.”

Nijm disse que o jogo foi baixado por cerca de 50 mil usuários.

As críticas no Steam são mistas, com alguns usuários elogiando sua mensagem política e outros criticando a qualidade dos gráficos.

“(O jogo) é muito divertido de jogar, embora um pouco estranho, e é uma boa atualização da constante propaganda dos EUA no gênero de tiro”, escreveu um usuário do Steam.

As avaliações profissionais foram mais negativas.

Emanuel Maiberg, redator da 404 Media, que relatou pela primeira vez sobre a proibição no Reino Unido, disse que o jogo “é uma merda” e de “mau gosto”, embora tenha reconhecido suas semelhanças com a série Call of Duty.

O Steam foi criticado nas redes sociais por causa de Fursan al-Aqsa: Os Cavaleiros da Mesquita Al-Aqsa e outros conteúdos pró-Palestina antes da proibição do Reino Unido ou do lançamento da atualização temática de 7 de outubro.

No final do ano passado, o influenciador de direita Chaya Raichik, que atende pelo apelido de Libs of TikTok, disse que o jogo de Nijm permitia aos jogadores simular ser um “te*ro*ista do Hamas que mata judeus na Cidade Velha de Jerusalém enquanto grita ‘Allahu Akbar.’”

“Dezenas de comentários apoiam o apelo ao g*noc*de dos judeus. Isso está disponível para seus filhos brincarem”, disse Raichik no X.

Em abril, alguns usuários do Steam pediram um boicote à plataforma depois que ela lançou o jogo Toofan AlAqsa, um jogo de tiro em primeira pessoa que permite aos usuários atirar em soldados israelenses.

“Como não há violência suficiente propagada contra judeus em todo o mundo, o @Steam achou que seria uma ótima ideia lançar um jogo destinado a atirar em judeus”, disse Stop Antisemitism, um grupo de defesa dos EUA, no X.

O ataque do Hamas em 7 de outubro matou 1.139 pessoas e feriu mais de 8.700 outras, segundo as autoridades israelenses.

A guerra subsequente de Israel em Gaza matou pelo menos 44.282 palestinos e feriu mais de 104 mil outros, segundo as autoridades de Gaza.