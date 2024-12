Jovem emociona padrasto e pede que ele a adote na frente dos convidados de festa; vídeo

Luiza, de Rolândia, no Paraná, surpreendeu no aniversário de 18 anos dela. A jovem emocionou não só o padrasto, mas todos os convidados, ao pedir que o homem que já chama de “pai” a adote, inclusive permitindo que use seu sobrenome.

Lindo demais, o vídeo cativou a internet. Também pudera: Luiza foi de uma sinceridade ímpar e contou como a relação deles é incrível, desde o primeiro momento em que se conheceram, quando ela tinha 5 anos.

“Eu lembro da primeira vez que te vi no seu fusquinha”, afirmou a jovem, recordando quando o viu, pela primeira vez, há 13 anos. “Você entrou para as nossas vidas.”

Vídeo emocionante

No vídeo, Luiza e Luan Augusto, o padrasto, estão em frente à mesa com o bolo e os docinhos da festa. A jovem lê uma carta e pede para ele adotá-la e ainda autorizar que use seu sobrenome.

Neste momento, a menina busca uma caixa e entrega para o padrasto. Ali, ela simbolizou um presente e fez o pedido. Ela e ele choraram de emoção.

A mãe Lylian Kelly e o irmãozinho Thalles também não seguraram as lágrimas, mas quem resiste?

Leia mais notícia boa

Redes sociais

Nas redes sociais, internautas e seguidores se derreteram. “Eu me emocionei, é lindo a adoção e a conexão com alguém que escolhe te amar e te chamar de filha, me emocionei com o vídeo”, afirmou uma internauta.

Outra decretou: “Ele sempre foi seu pai, nem precisava de documentos p mostrar isso. Fico feliz pelo seu sonho realizado”.

Para uma seguidora, a história da família é linda. “Aquele sonho que levou alguns anos para se concretizar hoje é realidade! Lindos. Uma linda história.”

O padrasto Luan se emociona ao ouvir de Luiza, uma jovem de 18 anos, que ele a adote em plena festa de aniversário na frente de todos. Em Rolândia, no Paraná. – Foto: T1kT0k // lyliankellysabinoamaral

O vídeo é emocionante (parte 1):

O vídeo emocionante (parte 2);





Leia Mais: Só Notícias Boas