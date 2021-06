Líder do B13 que planejava fuga é transferido para Cruzeiro do Sul

O detento Antenor Junior Mota de Queiroz, considerado pela Polícia Penal uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde dos 13, foi transferido do presídio de Sena Madureira para Cruzeiro do Sul por motivo de segurança. O detento e outro comparsa identificado como Jibson da Silva Lima, são acusados de planejar uma fuga da Unidade Prisional de Sena.

Inconformado por ter sido transferido da unidade prisional, Antenor apresentou Habeas Corpus pedindo nulidade dessa medida. A liminar foi negada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

De acordo com os autos do processo, a equipe de inteligência da Polícia Penal obteve informação de um plano de fuga no presídio, oportunidade em que foram encontrados objetos proibidos e a depredação da parede de uma cela próxima à cela em que está o réu. Contudo, em resposta, a defesa do réu afirmou que há ilegalidade na transferência.

O desembargador Pedro Ranzi assinalou que o deferimento de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional: “o que não se mostra no caso, pois verifica-se que existem indícios relacionados à posição de comando, bem como sobre a execução do plano de fuga”, concluiu o relator.