Luciany Aparecida e Eliane Marques vencem Prêmio São Paulo – 11/11/2024 – Ilustrada

Jorge Sampaoli (esquerda) em discussão com o diretor esportivo do Stade Rennes, Frederic Massara, antes da partida contra o Toulouse, dia 10 de novembro de 2024, em Rennes. DAMIEN MEYER/AFP

Jorge Sampaoli está de volta à França. O vulcânico técnico argentino está comprometido até 2026 no banco de reservas do Stade Rennais, anunciou o clube bretão na noite de segunda-feira, 11 de novembro, quase dois anos e meio após sua saída do Olympique de Marseille.

Aquele que também foi técnico – entre outros – do Sevilla FC e das seleções chilena e argentina substitui Julien Stéphan, afastado dos gramados na quinta-feira após uma série de maus resultados que deixaram o Rennais em inglórios 13e lugar na Ligue 1 no momento da pausa internacional.

Após um primeiro mandato de mais de dois anos, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2021, Julien Stephan voltou ao Rouge et Noir em novembro de 2023mas desta vez seu retorno durou apenas um ano.

Escolhido ao final de um processo seletivo em que meia dúzia de nomes foram considerados com mais ou menos seriedade, Jorge Sampaoli, de 64 anos, já estava no domingo nas arquibancadas do Parque Roazhon. Ele testemunhou um novo naufrágio de sua futura equipe contra o Toulouse (0-2), pelas 11e jornada da Ligue 1, e soube medir a tarefa que o espera com uma equipe que venceu apenas três partidas do campeonato.

Treinador de aderência

Homem forte e adepto de um jogo espectacular mas muito exigente fisicamente, Sampaoli terá de voltar aos trilhos com uma equipa que falhou a qualificação europeia no ano passado pela primeira vez em sete temporadas.

Ele é mais conhecido na França por ter treinado o Marselha por uma temporada e meia, de fevereiro de 2021 ao verão de 2022. Ele fez do OM o vice-campeão do Paris SG durante o exercício financeiro de 2021-2022, mas tinha batido a porta do clube quando sentiu que a direção do clube não poderia lhe oferecer os meios para realmente desafiar o PSG pelo título do campeonato.

“Estamos todos muito felizes com a adesão do Jorge porque é um treinador reconhecido no cenário internacional pelo seu profissionalismo e pelo seu humanismo”sublinhou o presidente executivo do clube, Arnaud Pouille, no comunicado de imprensa formalizando sua chegada.

“Ele tem um forte apego aos jogadores, aos colegas, é um homem leal e comprometido. Precisamos da sua energia mobilizadora para que o clube siga em frente e enfrente a competição com determinação”.acrescentou o líder do Rouge et Noir.

